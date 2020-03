Life

“Special Report”: η έρευνα για “το τέλος του κορονοϊού” (εικόνες)

Τι είπαν οι ειδικοί ενός εκ των λιγοστών ερευνητικών κέντρων στον κόσμο, όπου γίνεται τιτάνια μάχη για την ανακάλυψη του εμβολίου.

Η Μαρία Σαράφογλου ταξίδεψε στο Λονδίνο και μπήκε σε ένα από τα λιγοστά εργαστήρια στον κόσμο, όπου επιστήμονες κάνουν πραγματικό αγώνα δρόμου για να κατασκευάσουν το εμβόλιο που θα σταματήσει τον κορονοϊό.

Στην εκπομπή «Special Report» μίλησε και ο Καθηγητής του LSE, Ηλίας Μόσιαλος, ενώ η κάμερα κατέγραψε και πόσο έχει αλλάξει η ζωή σε μία πολυσύχναστη μητρόπολη της Ευρώπης, μετά από την επέλαση του κορονοϊού.