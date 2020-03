Οικονομία

Βορίδης στον ΑΝΤ1: Σε βάθος χρόνου οι επιπτώσεις του κορονοϊού στην οικονομία (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Για στήριξη και στις επιχειρήσεις, όχι μόνο στους μισθωτούς έκανε λόγο ο Υπουργός Ανάπτυξης. Η αναφορά στις ιχθυοκαλλιέργειες.

Για τα έκτακτα μέτρα που λαμβάνονται σε οικονομικό μίλησε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Αναγνωρίζοντας ότι δημιουργούνται προβλήματα ελλείψεων σε προϊόντα που έχουν ζήτηση, ο Μάκης Βορίδης είπε πως θα γίνει κάθε προσπάθεια από την κυβέρνηση για να καλυφθούν οι ελλείψεις.

Αναφορικά με τα φαινόμενα αισχροκέρδιας που παρατηρούνται ολοένα και περισσότερο, υπενθύμισε ότι υπάρχει ποινική διάταξη που αφορά στις ανατιμήσεις προϊόντων που είναι σε αυξημένη ζήτηση λόγω της κρίσης.

«Η ποινική διάταξη επιφέρει αυτόφωρη διαδικασία, ποινή φυλάκισης και χρηματικό πρόστιμο», τόνισε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.

Παραδέχθηκε επιπλέον ότι η κατάσταση δημιουργεί δυσκολίες στην οικονομία, όπως αυτή της καταβολής των μισθών στις επιχειρήσεις που είτε υπολειτουργούν είτε έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους, επεσήμανε ωστόσο ότι δημιουργούνται και προβλήματα που δεν είναι τόσο προφανή, όπως αυτό στις ιχθυοκαλλιέργειες, στις οποίες έχουν «παγώσει» οι εξαγωγές, κυρίως προς την Ιταλία.

«Θα ζητήσω στήριξη επιχειρήσεων που πλήττονται από την κρίση με ευρωπαϊκά κονδύλια, αλλά παρακάμπτοντας τη γραφειοκρατία λόγω του εκτάκτου της κατάστασης», διαβεβαίωσε σχετικά.

Όσο αφορά στην καταβολή επιδόματος στους υπαλλήλους επιχειρήσεων που έχουν κλείσει, είπε πως αφενός είναι που πρέπει να καλυφθούν, αφετέρου η επιχείρηση που θα κληθεί να τους καταβάλει και τόνισε ότι θα στηριχτούν και οι επιχειρήσεις.

«Όλα αυτά τα μέτρα είναι σε εξέλιξη», διευκρίνισε και υπογράμμισε πως «θα πρέπει να υπάρξουν και μέτρα στήριξης και για τις επιχειρήσεις και για τους μισθωτούς». «Το οικονομικό επιτελείο εργάζεται συνεχώς, ώστε αυτά τα μέτρα να συγκεκριμενοποιηθούν», συμπλήρωσε.

Ο Μάκης Βορίδης διαβεβαίωσε, επιπλέον ότι, θα υπάρξει κυβερνητική παρέμβαση όπου διαπιστωθούν αυθαιρεσίες σε βάρος εργαζομένων, όπως απολύσεις.

«Όπως ο πλανήτης είναι σε αχαρτογράφητα νερά, έτσι είναι και οι επιπτώσεις στην οικονομία», είπε εξηγώντας ότι, «την πλήρη έκτασή τους, θα τη δούμε σε βάθος χρόνου. Είναι κάτι που χωρίς αμφιβολία θα έχει οικονομικές επιπτώσεις».

«Είμαι βέβαιος ότι στο πλαίσιο των γενικότερων προβλήματα, θα εξεταστεί και το ζήτημα των βιοτεχνιών που εργάζονται για κλειστές επιχειρήσεις», είπε ερωτηθείς σχετικά με τις βιοτεχνίες που δεν παίρνουν την πρωτοβουλία να κλείσουν χωρίς κυβερνητική εντολή, φοβούμενες τις συνέπειες.