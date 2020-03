Υγεία - Περιβάλλον

Η νεαρή ψυχολόγος που βοηθά ηλικιωμένους για να τους προστατέψει από τον κορονοϊό στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Πώς πήρε την απόφαση και πώς λειτουργεί η πρωτοβουλία της νεαρής που βρήκε μιμητές.

«Χείρα βοηθείας» προς τους ηλικιωμένους και όσους ανήκουν ευρύτερα στις ευπαθείς ομάδες και πρέπει να μείνουν σπίτι προκειμένου να προστατευθούν από τον νέο κορονοϊό, τείνει μια νεαρή ψυχολόγος από τη Θεσσαλονίκη. Με χειρόγραφο σημείωμα που τοιχοκόλλησε, ενημέρωσε τους κατοίκους της περιοχής της στον Εύοσμο, ότι μπορεί να αναλάβει να ψώνια τους και να τους τα παραδίδει στο σπίτι, έξω από την πόρτα τους.

«Αν είσαι σε ομάδα ιδιαίτερης φροντίδας, είσαι μόνος και δεν μπορείς να κάνεις τα ψώνια σου, μείνε στο σπίτι. Θα σου τα ψωνίσω και θα τα αφήσω έξω από την πόρτα σου. Από μακριά αλλά μαζί», γράφει η Ευφροσύνη Μήτσιου στο σημείωμά της, το οποίο έχει αναρτήσει και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καλώντας και άλλους συμπολίτες της να βοηθήσουν κάποιον που το χρειάζεται.

«Η προσφορά ή παροχή βοήθειας είναι κομμάτι της ζωής μου», δήλωσε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» η νεαρή και περιέγραψε πώς βγαίνοντας μια μέρα από την πολυκατοικία της είδε μία γιαγιά που έψαχνε την άδεια σακούλα του σούπερ μάρκετ επειδή δεν πρόλαβε να ψωνίσει. Τότε ήταν που πήρε την απόφαση να βοηθήσει.

Σε μια «νότα» αισιοδοξίας την εποχή του κορονοϊού, ανάλογες κινήσεις αλληλεγγύης έχουν αρχίσει να κάνουν την εμφάνισή τους με χαρτάκια στις εισόδους πολυκατοικιών ή με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.