Υγεία - Περιβάλλον

Παγώνη: Καπνιστές το 90% των νέων που “χτυπά” ο κορονοϊός

Πρόβλεψη για λήψη επιπλέον μέτρων, λόγω απειθαρχίας από την πρόεδρο της Νοσοκομειακών Ιατρών Αθηνών –Πειραιά, που ζήτησε ενίσχυση των νοσοκομείων.

Καμπανάκι για το επερχόμενο κίνδυνο στη μάχη κατά του κορονοϊού χτυπά η πρόεδρος της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων Αθηνών-Πειραιά (ΕΙΝΑΠ) Ματίνα Παγώνη, εκφράζοντας φόβους ότι μπορεί να εξελιχθούν τα πράγματα στη χώρα μας όπως στην Ιταλία. Μιλώντας στο ΘΕΜΑ 104.6 η κυρία Παγώνη ζήτησε και νέες παρεμβάσεις, όπως την πρόσληψη προσωπικού, ενώ τάχθηκε υπέρ νέων αυστηρότερων μέτρων περιορισμού του πληθυσμού. «Πιστεύω ότι σε λίγες μέρες θα γίνει απαγόρευση της κυκλοφορίας, αν συνεχίσουμε έτσι, με τόσους πολλούς απείθαρχους» τόνισε και υπογράμμισε ότι «είμαστε στην αρχή ακόμα, σε δεκαπέντε μέρες θα φανούν τα μέτρα, που πήραμε τώρα. Πολύ το φοβάμαι ότι θα έχουμε έξαρση» δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «πολύ σωστά έκανε ο πρωθυπουργός με την Εκκλησία, άλλο η πίστη, άλλο η επιστήμη».

Περιγράφοντας τη συμπεριφορά του κορονοϊού, είπε ότι «σε ένα μικρό ποσοστό, αυτός ο ιός ενώ δεν έχει εκδηλώσεις και πιστεύουμε ότι όλα πάνε καλά, μπορεί να κάνει εκδηλώσεις, κάτι που δεν κάνουν άλλοι ιοί. Όταν την Πέμπτη, έκτη ημέρα τα συμπτώματα είναι ήπια, αρχίζεις να καθησυχάζεις. Όμως ο ιός αυτός σε ένα ποσοστό 15% συμπεριφέρεται διαφορετικά και μπορεί να επιδεινώσει την συμπτωματολογία» σημείωσε και παραδέχθηκε ότι «τώρα τα μαθαίνουμε όλα, τώρα τον μελετάμε, δεν μπορούμε να πούμε για μετάλλαξη».

Όπως τόνισε έχει σημασία και ο οργανισμός, ενώ ισχύει η γενική στατιστική ότι το 85% των κρουσμάτων περνάει ήπια τη νόσο και στο 15%, έχουμε τις σοβαρές επιπλοκές, μέχρι και θανάτους.

Η κυρία Παγώνη έδωσε έμφαση στις ευπαθείς ομάδες, αναφέροντας ότι προσοχή θέλουν τα άτομα με σοβαρά καρδιολογικά νοσήματα, τα άτομα με αναπνευστική ανεπάρκεια, οι καρκινοπαθείς, που κάνουν χημειοθεραπείες, ακτινοθεραπείες, και είναι ανοσοκατασταλμένοι, οι αρρύθμιστοι διαβητικοί , που είναι πολλοί και βέβαια υψηλού κινδύνου είναι και οι καπνιστές. Αποκάλυψε δε ότι «το 90% των νέων ανθρώπων που νοσούν από κορονοϊό είναι καπνιστές»!

Κατά την κυρία Παγώνη σωστά ανοίγουν νοσοκομεία μόνο για τον ιό, αλλά πρέπει να γίνουν προσλήψεις γρήγορα, όπως σημείωσε, εκτιμώντας ότι «πολύς κόσμος θα νοσήσει από ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό». «Να πάρουν τους 2000 και μετά κι άλλους. Να εξαντληθούν οι λίστες των επικουρικών γιατρών. Και να γίνει ανανέωση αυτών που λήγουν τώρα και να μην περιμένουν το τρίμηνο και να ξεπεραστεί το νομικό πρόβλημα με υπουργική απόφαση» πρότεινε η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ.

Αναφερόμενη στους ελέγχους που διαγνωστικούς γίνονται κι αν πρέπει να αυξηθούν, εξέφρασε την άποψη ότι δεν χρειάζεται. «Αν κάνουμε τεστ σε αυτούς που έχουν απλά συμπτώματα δεν θα πάρουν καμία διαφορετική οδηγία από αυτή που παίρνουν τώρα, δηλαδή μείνετε σπίτι και βλέπουμε την εξέλιξη της κλινικής εικόνας» σημείωσε και επισήμανε με νόημα «φανταστείτε τι θα γίνει με όλους αυτούς που θα τρέξουν στα νοσοκομεία, δεν αντέχει το σύστημα, δεν είναι και σωστό ιατρικά».