Οικονομία

Νέα μέτρα για επιχειρήσεις, εργαζόμενους και νοικοκυριά

Αναλυτικά το πακέτο στήριξης της οικονομίας που ανακοίνωσε ο Χρήστος Σταϊκούρας. Επίδομα για εργαζόμενους. αναστολή πληρωμών για επιχειρήσεις.

Τη δεύτερη δέσμη των οικονομικών μέτρων, συνολικού ύψους 3,8 δισ. ευρώ, για την αντιμετώπιση των συνεπειών από τον κορονοϊό, ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας. Το κόστος επιμερίζεται σε 2 δισ. ευρώ από τον προϋπολογισμό (1 δισ. ευρώ για επιχειρήσεις και 1 δισ. ευρώ για εργαζόμενους) και σε 1,8 δισ. ευρώ από το ειδικό ευρωπαϊκό ταμείο. Όπως ξεκαθάρισε ο κ. Σταϊκούρας, απολύτως απαραίτητη προϋπόθεση για την ενίσχυση των επιχειρήσεων είναι να μην προχωρήσουν σε απολύσεις.

Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός, τα μέτρα έχουν ως εξής:

1.Οριζόντια αναστολή έως τις 31 Ιουλίου της πληρωμής φόρων και εισφορών, μέσω συγκεκριμένων ΚΑΔ, για τις επιχειρήσεις που πλήττονται δραστικά. Υπολογίζονται περίπου 200.000 επιχειρήσεις με περίπου 600.000 εργαζόμενους.

2.Χρηματοδότηση επιχειρήσεων με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής για την αντιμετώπιση της μείωσης του τζίρου και του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους, υπολογιζόμενη σε περίπου 1 δισ. ευρώ.

3.Οι εργαζόμενοι που αναστέλλεται προσωρινά η σύμβαση εργασίας τους, θα λάβουν στις αρχές Απριλίου αποζημίωση 800 ευρώ, ενώ το κράτος θα καλύψει τις εισφορές ασφάλισης και υγείας. Παράλληλα, αναστέλλονται για 4 μήνες οι φορολογικές υποχρεώσεις Μαρτίου. Υπολογίζεται πως αφορά σε περίπου 500.000 άτομα και το κόστος για Μάρτιο και Απρίλιο είναι περίπου 450 εκατ. ευρώ.

4.Για αυτοαπασχολούμενους, ατομικές επιχειρήσεις κ.ά. αναβάλλονται όλες οι φορολογικές υποχρεώσεις για 4 μήνες.

5.Επιπλέον 1,8 δισ. ευρώ θα αξιοποιηθεί άμεσα από το ειδικό ευρωπαϊκό ταμείο, για δράσεις ενίσχυσης ρευστότητας, απασχόλησης και εισοδήματος εργαζομένων.

6.Μειώνεται στο 6% από 24% έως το τέλος του έτους ο ΦΠΑ για μάσκες, γάντια, αντισηπτικά, μαντηλάκια, σαπούνι και γενικά για τα προϊόντα αυτά υγιεινής και προστασίας. Το ίδιο γίνεται για την αιθυλική αλκοόλη που θα χρησιμοποιείται από τις επιχειρήσεις για την παραγωγή αντισηπτικών.

7.Οι επιχειρήσεις που κλείνουν θα καταβάλλουν το 60% του ενοικίου για Μάρτιο και Απρίλιο για την επαγγελματική στέγη. Το ίδιο θα ισχύσει για την α' κατοικία των εργαζομένων. Παράλληλα, αναστέλλονται για 4 μήνες οι φορολογικές υποχρεώσεις και οι δόσεις σε πιθανή ρύθμιση.

8.Παραμένει το ισχύον καθεστώς για τον ΕΝΦΙΑ και οι νέες αντικειμενικές αξίες θα ισχύσουν από το επόμενο έτος.

9.Η ΑΑΔΕ θα προχωρήσει στην άμεση πληρωμή όλων των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δημοσίου σε επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα. Σημειώνεται ότι, από 25/2- 13/3 έχουν επιστραφεί 218 εκατ. ευρώ.

10.Η διευκόλυνση από τις τράπεζες και οι σχετικές παρεμβάσεις για τις επιχειρήσεις να αφορά και σε φυσικά πρόσωπα και να υπάρξουν χρηματοδοτικά εργαλεία για την ενίσχυση της ρευστότητας στις επιχειρήσεις. Να προσδιοριστούν από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών οι τραπεζικές συναλλαγές για τις οποίες δεν απαιτείται φυσική παρουσία, για την προστασία τραπεζοϋπαλλήλων και πελατών. Τέλος, ελήφθησαν προληπτικά μέτρα για την προστασία του Χρηματιστηρίου.

Σύμφωνα με τον κ. Σταϊκούρα τίθεται σε άμεση ισχύ, από σήμερα, η ρήτρα για τις επιχειρήσεις ότι δεν κάνουν απολύσεις και τα ευνοϊκά μέτρα αναστολής φόρων-εισφορών. Για τις επιχειρήσεις που έκλεισαν, τα μέτρα ισχύουν από την ημέρα δημοσίευσης της σχετικής ΚΥΑ.

Επίσης, ανέφερε ότι σε λίγες μέρες, δύο μήνες νωρίτερα από τον προγραμματισμό μας, θα είναι έτοιμο το https://gov.gr σε beta version, για την εξυπηρέτηση των πολιτών από το σπίτι. Μία σειρά από υπηρεσίες θα διατεθούν στους πολίτες ψηφιακά.





Βρούτσης: Στηρίζουμε έμπρακτα εργαζομένους και επιχειρήσεις

Η κυβέρνηση έρχεται να στηρίξει έμπρακτα το σύνολο των εργαζομένων και των επιχειρήσεων, τόσο εκείνων που ανεστάλη η λειτουργία τους, όσο και εκείνων που συνεχίζεται, τόνισε εισαγωγικά ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Ταυτοχρόνως έστειλε μήνυμα προς τους εργοδότες, οι οποίοι, όπως σημείωσε, δεν πρέπει αναίτια και αδικαιολόγητα να προχωρούν σε απολύσεις, να εκδηλώνουν καταχρηστικές συμπεριφορές, δεν πρέπει να λειτουργούν υπό καθεστώς πανικού. Και τα μέτρα του Υπουργείου Εργασία είναι υπό τη ρήτρα διατήρησης των θέσεων εργασίας.

Η κρίση ήρθε για να περάσει (…), πρέπει πάση θυσία να διασφαλίσουμε την κοινωνική συνοχή, στο τέλος της κρίσης η κοινωνία να είναι όρθια και ζωντανή, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Γιάννης Βρούτσης.

Γεωργιάδης: Δέσμη έξι χρηματοδοτικών εργαλείων



Δέσμη έξι χρηματοδοτικών εργαλείων ανακοίνωσε ο υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης στο πλαίσιο της δεύτερης δέσμης οικονομικών μέτρων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την εξάπλωση του κορονοϊού.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι όλα τα μέτρα συνδέονται με διατήρηση των θέσεων εργασίας, πριν την ανακοίνωση των μέτρων υπογράμμισε ότι η αγορά έχει ομαλοποιηθεί και προσέθεσε : «Από αυτή κρίση θα εξέλθουμε όλοι μαζί και κανένας δεν θα μείνει πίσω, κρινόμαστε άπαντες, κυβέρνηση, επιχειρήσεις, εργαζόμενοι πολίτες».

Τα μέτρα που ανακοίνωσε είναι:





1. Για τους αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις που πλήττονται, για το διάστημα 15 Μαρτίου-30 Απριλίου , θα δοθεί στις αρχές Απριλίου ενίσχυση 800 ευρώ.

2. Επιδότηση επιτοκίου ενήμερων επιχειρηματικών δανείων για 3 μήνες για τους κλάδους της οικονομίας που πλήττονται άμεσα από τον κορονοϊό. Σε περίπτωση που η κρίση συνεχιστεί, το μέτρο δύναται να επεκταθεί περαιτέρω χρονικά. Ενώ σε συνεννόηση με τις τράπεζες που ήδη το ανακοίνωσαν, αναβάλλεται η πληρωμή και των χρεολυσίων τους έως 30/9/2020 .

3. Σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την περίοδο επανεκκίνησης της οικονομίας, θα υλοποιηθεί εγγυοδοτικός μηχανισμός για χορηγήσεις δανείων κεφαλαίου κίνησης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, έως 3 δισ. ευρώ.

4. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα χορηγήσει ρευστότητα στις τράπεζες για τη χορήγηση νέων επιχειρηματικών δανείων ύψους 2 δισ. ευρώ.

5. Σε συνεργασία με τον όμιλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, δημιουργείται εγγυοδοτικός μηχανισμός για δάνεια επενδυτικού σκοπού έως 500 εκατ. ευρώ.

6. Απλοποιείται το Ταμείο Επιχειρηματικότητας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και αυξάνουμε τους πόρους του κατά 250 εκατ. ευρώ για την χορήγηση νέων δανείων σε επιχειρήσεις που πλήττονται από τον κορονοϊό με επιδότηση 100% του επιτοκίου για δύο χρόνια.

Διευκρινίσεις Σκυλακάκη για την επιστρεπτέα προκαταβολή

Η επιστρεπτέα προκαταβολή στις επιχειρήσεις που ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση αποτελεί ένα καινούργιο μέτρο, το οποίο, όπως διευκρίνισε ο υφυπουργός Οικονομικών Θόδωρος Σκυλακάκης, λαμβάνεται διότι είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει τραπεζικό προφίλ σε πάρα πολλές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Θα δοθεί εντός του επομένου διμήνου μέσω του Taxisnet και θα μπει απευθείας στους λογαριασμούς των επιχειρήσεων. «Επιστρεπτέα» σημαίνει ότι όλη ή ένα μεγάλο μέρος της, εξαρτάται από την περίπτωση, θα επιστραφεί στην πολιτεία μέσα στα επόμενα χρόνια, με χαμηλό επιτόκιο. Οι παράμετροι για να αποφασιστούν οι κλάδοι στους οποίους θα ισχύσει αυτό και σε ποιες επιχειρήσεις θα αφορά, είναι η πτώση του τζίρου, ο αριθμός των εργαζομένων, η δομή κόστους του κάθε κλάδου- θέμα για το οποίο υπάρχει συνεργασία με τις εργοδοτικές οργανώσεις- η καταστροφή αποθεμάτων που μπορεί να συμβεί στη διάρκεια της κρίσης, καθώς και άλλα συμπληρωματικά κριτήρια. Όπως είπε ο υφυπουργός, υπάρχει πολλή στενή παρακολούθηση, μέσω των ηλεκτρονικών συναλλαγών των τραπεζών και των δηλώσεων και στοιχείων στον ΦΠΑ και στον ΕΦΚΑ, τι συμβαίνει στην οικονομία. Η εικόνα είναι ότι έως τις 12 Μαρτίου υπήρχαν μεγάλες αλλαγές μεταξύ κλάδων, όχι όμως δραματική μείωση της κατανάλωσης, όπως επίσης δεν υπήρξαν τέτοια φαινόμενα έως τις 16 Μαρτίου και στα δημόσια έσοδα. Πρόσθεσε δε, ότι θα εξεταστούν και θα αντιμετωπιστούν στο αμέσως επόμενο διάστημα πολλά θέματα για τις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων, όπως για παράδειγμα οι μεταχρονολογημένες επιταγές.