Life

Γκράφιτι για τον κορονοϊό στην Αθήνα… μέσα από το σπίτι (βίντεο)

Ένας νεαρός Αθηναίος βρήκε τρόπο και να μην παραβιάσει τα μέτρα προστασίας και να δημιουργήσει.

Κι ενώ τα μέτρα προστασίας από τον κορονοϊό είναι σε ισχύ και εκατομμύρια κόσμου μένουν στο σπίτι, ένας νεαρός από την Αθήνα κατάφερε να κάνει γκράφιτι, χωρίς να βγει από αυτό.

Ο 16χρονος μαθητής, που διατήρησε την ανωνυμία του, ανέβηκε στην ταράτσα του και έκανε γκράφιτι εκεί.

Το θέμα δεν ήταν άλλο από το ίδιο το πρόβλημα, δηλαδή τον κορονοϊό.

Ο μαθητής έκανε μία γυναίκα που φορά μάσκα και οι εικόνες κάνουν το γύρο του κόσμου μέσω των διεθνών ΜΜΕ, όπως το Associated Press, που δημοσίευε βίντεο με το έργο, αλλά και τις δηλώσεις του.