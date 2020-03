Κόσμος

Στα λευκά η Καλιφόρνια (εικόνες)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Χιόνια πλήττουν την αμερικανική πολιτεία, προκαλώντας προβλήματα κυρίως στην κίνηση των οχημάτων.

Νέο κύμα κακοκαιρίας έπληξε τη Νεβάδα, με τις χιονοπτώσεις να προκαλούν προβλήματα κυρίως στην κίνηση των οχημάτων.

Τα χιόνια στην αμερικανική πόλη έφτασαν τα 25 εκατοστά, ενώ στα ορεινά της Καλιφόρνια έφτασαν μέχρι και το ένα μέτρο, αφού χιονίζει από το περασμένο Σάββατο.

Πολλές περιοχές, όπως αυτή της λίμνης Ταχόη καλύφθηκαν με μέτρο 2 μέτρων.