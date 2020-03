Πολιτισμός

Κορονοϊός: “Μένουμε σπίτι” μας λένε αγαπημένοι καλλιτέχνες (βίντεο)

Γνωστοί καλλιτέχνες με μηνύματα και τραγούδια από τα σπίτια τους στέλνουν το μήνυμα «Μένουμε Σπίτι».​