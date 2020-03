Κόσμος

Οικουμενικό Πατριαρχείο: τέλος οι λειτουργίες - μόνο ατομική προσευχή στους ναούς

Τι ορίζει η απόφαση του κ. Βαρθολομαίου για όλη την επικράτεια του Πατριαρείου. Τι θα ισχύει για τις μονές.

Την αναστολή όλων των θρησκευτικών ιερουργιών, εκδηλώσεων και τελετών, μέχρι το τέλος Μαρτίου ανακοίνωσε το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Όπως τονίζεται, από σήμερα για όλες τις επαρχίες του Οικουμενικού Θρόνου ισχύει «εκκλησιαστική απόφαση και εντολή να ανασταλούν όλες οι θρησκευτικές ιερουργίες, εκδηλώσεις και τελετές, μέχρι τέλους Μαρτίου, εκτός από την προσωπική προσευχή των Χριστιανών στους ναούς που θα παραμείνουν ανοικτοί όπως μέχρι τώρα».

Επίσης, διευκρινίζεται ότι «στα απανταχού Πατριαρχικά και Σταυροπηγιακά Μοναστήρια θα τελούνται κανονικά οι ιερές ακολουθίες από τις Αδελφότητες τους, δεν θα γίνονται όμως δεκτοί προσκηνυταί εκ του κόσμου».

Σημειώνεται επίσης ότι η απαγόρευση αυτή θα αναθεωρηθεί ανάλογα με την εξέλιξη της πανδημίας που προκλήθηκε από τον κορονοϊό.

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο απευθύνει «με έμφαση» έκκληση προς όλους να «περιορίσουν στο ελάχιστον τις εξόδους και τις μετακινήσεις τους και να μένουν στα σπίτια τους, για τη δική τους προφύλαξη και την προστασία του κοινωνικού συνόλου», ενώ παράλληλα υπογραμμίζεται η ανάγκη να υπακούσουν όλοι στις αποφάσεις και εντολές των αρμοδίων υγειονομικών αρχών «για το κοινό καλό».

Στην ανακοίνωση, που εκδόθηκε από την Αρχιγραμματεία της Αγίας και Ιεράς Συνόδου ύστερα από σύσκεψη των Ιεραρχών του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Κωνσταντινούπολη, τονίζεται επίσης ότι «το Οικουμενικό Πατριαρχείο παρακολουθεί την κατάσταση με υψηλό αίσθημα ευθύνης έναντι των πιστών του και έναντι όλων ανεξαιρέτως των ανθρώπων». Επίσης, εξαίρεται το πνεύμα αυτοθυσίας με το οποίο εργάζονται οι υπεύθυνοι στον τομέα της υγείας και εκφράζεται η ευγνωμοσύνη του Οικουμενικού Πατριαρχείου, «τόσο για τις υπεράνθρωπες και εξαντλητικές προσπάθειες τους να βοηθήσουν τους πάσχοντας συνανθρώπους, όσο και για τον κίνδυνο τον οποίο εν γνώσει τους διατρέχουν, συγχρωτιζόμενοι με τους προσβληθέντες από τον Covid-19».

Ως επί πλέον μέτρο, ανακοινώνεται ότι «αναστέλλεται μέχρι νεωτέρας αποφάσεως και η λειτουργία των Πατριαρχικών Γραφείων στο Φανάρι, όπου ο Οικουμενικός Πατριάρχης και οι κληρικοί της Πατριαρχικής Αυλής θα τελούν τις νενομισμένες ιερές ακολουθίες και θα προσεύχονται για όλο τον κόσμο και για την ταχεία παρέλευση της δοκιμασίας».