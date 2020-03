Πολιτική

Κορονοϊός: Η Κατερίνα Σακελλαροπούλου στο πλευρό γιατρών και νοσηλευτών

Συνομιλίες της ΠτΔ με γιατρούς που «δίνουν την μάχη» κατά της επιδημίας. Τι ζήτησε από τους πολίτες, εφιστώντας την προσοχή όλων για fake news και «αστήρικτες θεωρίες».

Την αμέριστη συμπαράστασή της, την προσωπική της ευγνωμοσύνη αλλά και όλων των Ελλήνων πολιτών εξέφρασε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τους Σωτήρη Τσιόδρα, καθηγητή Παθολογίας-Λοιμώξεων, εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας για το νέο κορονοϊό, Χαράλαμπο Γώγο καθηγητή Παθολογίας-Λοιμωδών νοσημάτων-Διευθυντή Παθολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών και Δημήτρη Μπούμπα -καθηγητή Παθολογίας Ρευματολογίας -Διευθυντή Δ΄ Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής - του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου «Αττικόν».

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας ζήτησε από τους επιστήμονες να μεταφέρουν σε όλους τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό που βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή της μάχης, τις θερμές της ευχαριστίες για το δύσκολο έργο που επιτελούν. Τόνισε ότι συμμερίζεται απόλυτα τις αγωνίες τους και υπογράμμισε ότι θα είναι δίπλα τους σε ό,τι χρειαστούν.

Η κ. Κατερίνα Σακελλαροπούλου επισημαίνει μετά από τις συνομιλίες αυτές, την ανάγκη όλοι οι Έλληνες πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες και την ενημέρωση των υπεύθυνων επιστημόνων και των αρμοδίων αρχών. Σε αυτή τη δύσκολη στιγμή που δοκιμάζονται οι αντοχές της κοινωνίας μας δεν υπάρχουν περιθώρια για παραπληροφόρηση και εύκολη υιοθέτηση αστήρικτων θεωριών, που καλλιεργούν τον πανικό. Με υπευθυνότητα, πειθαρχία, αλλά και αισιοδοξία, θα καταφέρουμε -τόνισε- να αντιμετωπίσουμε και αυτή την παγκόσμια απειλή.