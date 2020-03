Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: η Ευρώπη ξεπέρασε σε νεκρούς την Ασία

Ακόμη ένα "ψυχολογικό φράγμα" για τον αριθμό των θυμάτων έσπασε την Τετάρτη. Υπερβαίνουν τα 200.000 τα κρούσματα παγκοσμίως.

Η Ευρώπη ξεπέρασε σήμερα την Ασία στον αριθμό των νεκρών λόγω του κορονοϊού, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Γαλλικού Πρακτορείου με βάση τα επίσημα στοιχεία.

Σήμερα στις 14.00 ώρα Ελλάδας, η Ευρώπη είχε τουλάχιστον 3.422 θανάτους, περισσότερους απ’ ό,τι είχε η Ασία (3.384).

Η Ιταλία, η ευρωπαϊκή χώρα που έχει δεχθεί το μεγαλύτερο πλήγμα, έχει καταγράψει έως τώρα 2.503 θανάτους.

Συνολικά έως τώρα, η πανδημία έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 8.092 ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, σύμφωνα με την καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου.

Με 684 νέους θανάτους το τελευταίο 24ωρο επί συνόλου 78.766 κρουσμάτων, η Ευρώπη είναι η ήπειρος όπου η πανδημία προχωρά με τους πιο ταχείς ρυθμούς.

Παγκοσμίως, τα επιβεβαιωμένα κρούσματα ξεπέρασαν την Τετάρτη το "ψυχολογικό όριο" των 200.000 ασθενών.

Μάλιστα, την Τρίτη, μετά την ανακοίνωση των πρώτων επιβεβαιωμένων κρουσμάτων στο Μαυροβούνιο, δεν υπάρχει ούτε μια χώρα στην γηραιά ήπειρο χωρίς κρούσμα της επιδημίας.