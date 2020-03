Κοινωνία

Κορονοϊός: επαναπατρισμός για τους Έλληνες στο Μαρακές

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Έκτακτη πτήση για τους 100 εγκλωβισμένους, λόγω του COVID-19, στο Μαρόκο...

Επιστρέφουν στην Αθήνα οι 100 Έλληνες που ήταν εγκλωβισμένοι στην πόλη Μαρακές, λόγω κορονοϊού. Προηγήθηκε επικοινωνία του

ΥΠΕΞ, Νίκου Δένδια με τον Μαροκινό ομόλογό του.

Η πτήση επαναπατρισμού A3739 της AEGEAN AIRLINES θα αναχωρήσει από το Μαρακές με προορισμό την Αθήνα σήμερα, στις 18.40 ώρα Μαρόκου.



Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να κατευθυνθούν άμεσα στο αεροδρόμιο του Μαρακές.