Καιρός

Ο καιρός για τους αγρότες

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Οδηγίες από ειδικούς για τους καλλιεργητές και πληροφορίες για τον καιρό σε 20 αγροτικές περιοχές.

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Ιωαννίνων, ενημερώνει τους καλλιεργητές για το Κυκλοκόνιο στην ελιά. Προσβάλλει κυρίως τα φύλλα, σχηματίζοντας χαρακτηριστικές κυκλικές καστανοκίτρινες κηλίδες στην άνω επιφάνειά τους.

Τα κηλιδωμένα φύλλα κιτρινίζουν και πέφτουν πρόωρα. Σε περιοχές με υγρό κλίμα συχνά η προσβολή μπορεί να επιφέρει μέχρι και καθολική φυλλόπτωση, και αν αυτό συμβεί σε διαδοχικά έτη μπορεί να οδηγήσει τα ελαιόδεντρα σε ολική ακαρπία. Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να ακολουθούνται οι συμβουλές των τοπικών Γεωπόνων.

Ο καιρός την Πέμπτη σε 20 αγροτικές περιοχές:

Αναλυτικά ο καιρός για τους αγρότες με τον Τάσο Αρνιακό: