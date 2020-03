Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Αυξάνονται τα κρούσματα σε νοσηλευτές και γιατρούς

Σε καραντίνα πολλά μέλη του υγειονομικού προσωπικού νοσοκομείων της χώρας...

Δεν γλιτώνουν απο τον κορονοϊό ούτε οι εργαζόμενοι στον χώρο της Υγείας, που δίνουν "μάχη" για την αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID-19.

Πολλοί νοσηλευτές και γιατροί διαγνώστηκαν θτικοί και έχουν τεθεί σε καραντίνα. Αναλυτικά τα κρούσματα:

Πέντε στον Άγιο Σάββα

Τρία στο Λαϊκό Νοσοκομείο

Εννέα στο Γ. Γεννηματάς

Τρία στο Αγία 'Ολγα

Δύο στο Αλεξάνδρα

Δύο στο ΝΙΜΙΤΣ

Ένα στον Ερυθρό(αναμένουν άλλο ένα)

Ένα στο Ιπποκράτειο Αθηνών

Ένα στο Αττικό

Ένα στο Πανεπιστημιακό Ιωαννίνων (μια χειρουργός)

Δύο στο Νοσοκομείο Καλαμάτας

Εννέα στο νοσοκομείο Καστοριάς (ένας νεκρός)

Ένα στο Νοσοκομείο Αμαλιάδας

Ένα στο Νοσομείο Πύργου

Ένα στο Νοσοκομείου του Ρίου

Ένα στο ΕΚΑΒ



Στο Νοσοκομείο Άρτας, εξάλλου, ασθενής εισήχθη στην πνευμονολογική κλινική με πνευμονικό οίδημα. Την Δευτέρα διασωληνώθηκε εκτός ΜΕΘ. Έκανε αιμοκάθαρση. Βρέθηκε κλίνη ΜΕΘ την Τετάρτη.. Για να εισαχθεί έγινε ελεγχος για κορονοϊό και βρέθηκε θετικός.

"Εκτέθηκαν πάρα πολλοι συνάδελφοι στις κλινικές και ασθενείς. Θα βγουν πάρα πολύ σε καραντίνα", δήλωσε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ.