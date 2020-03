Κόσμος

Κορονοϊός: η Τουρκία κλείνει τα σύνορα με την Ελλάδα

Κλείνουν, λόγω των μέτρων για τη μη εξάπλωση του κορονοϊού, οι συνοριακές πύλες της Αδριανούπολης και του Κιρκλάρελι (Σαράντα Εκκλησιές).

Σύμφωνα με εγκύκλιο του τουρκικού υπουργείου Εσωτερικών, από απόψε τα μεσάνυχτα κλείνουν τα χερσαία σύνορα προς Ελλάδα και Βουλγαρία, στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνει η γείτονα για τη μη εξάπλωση του κορονοϊού.

Κλείνουν, εν ολίγοις, οι συνοριακές πύλες της Αδριανούπολης και του Κιρκλάρελι (Σαράντα Εκκλησιές).

Από απόψε θα απαγορεύεται η είσοδος και έξοδος από τα σημεία αυτά.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση των τουρκικών Αρχών, στην Τοτυρκία έχει χάσει τη ζωή του ένα άτομο, ενώ τα κρούσματα ανέρχονται σε 98.