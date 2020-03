Οικονομία

Οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης στο πακέτο στήριξης της οικονομίας

Ανεπαρκή χαρακτηρίζει τη σημερινή ανακοίνωση των οικονομικών μέτρων της κυβέρνησης ο ΣΥΡΙΖΑ. Για καθυστέρηση κάνει λόγο το ΚΙΝΑΛ.

«Ανεπαρκή και αμφίβολης αποτελεσματικότητας» χαρακτηρίζει τη σημερινή ανακοίνωση των οικονομικών μέτρων της κυβέρνησης Μητσοτάκη ο βουλευτής Μεσσηνίας και εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Χαρίτσης, σε δήλωσή του.

«Η κυβέρνηση δυστυχώς δεν αντιλαμβάνεται το μέγεθος της ύφεσης στην οποία βυθίζεται η οικονομία, την επερχόμενη έκρηξη της ανεργίας και τις κοινωνικές διαστάσεις μίας νέας κρίσης που έχει ήδη κάνει την εμφάνισή της», επισημαίνει και διερωταται: «Αν δεν είναι αυτή η δύσκολη στιγμή, άραγε ποια είναι...».

Ειδικότερα, ο Αλ. Χαρίτσης καταθέτει με τη δήλωσή του «τις απολύτως αναγκαίες παρεμβάσεις για τη στήριξη επιχειρήσεων, εργαζομένων και νοικοκυριών», στις οποίες πρέπει να προβεί άμεσα η κυβέρνηση «χωρίς να σκέφτεται το δημοσιονομικό κόστος».

Και επισημαίνει: «Άλλωστε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έχει φροντίσει για αυτό, δημιουργώντας το μαξιλάρι ασφαλείας, ώστε τώρα να μπορούμε να δαπανήσουμε ό,τι χρειαστεί πριν να είναι αργά για την οικονομία αλλά και συνολικά για την ελληνική κοινωνία».

ΚΙΝΑΛ: Υπήρξε καθυστέρηση…

“Τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν κινούνται στο πλαίσιο που έγκαιρα έθεσε το Κίνημα Αλλαγής. Υπήρξε βέβαια καθυστέρηση για αρκετά από αυτά” αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Τομέας Οικονομικών του Κινήματος Αλλαγής.

“Ειδικά αυτά που αφορούν την στήριξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας και τους εργαζόμενους, πρέπει να προχωρήσουν άμεσα και να συνοδευτούν από ελέγχους για τη σωστή εφαρμογή τους. Καθώς ήδη υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις για την απασχόληση” αναφέρει το ΚΙΝΑΛ και προσθέτει:

“Τα μέτρα που αφορούν την τόνωση της ρευστότητας των επιχειρήσεων πρέπει να γίνουν συγκεκριμένα ώστε να έχουν ουσιαστικά αποτελέσματα, ενώ χρειάζεται να προχωρήσουν το ταχύτερο μέτρα για την στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων και των εργαζομένων σε αυτές.

Επισημαίνουμε ότι δυστυχώς ο Υπουργός Οικονομικών περιορίστηκε σε συστάσεις προς τις Τράπεζες, αντί να ανακοινώσει την αναστολή των πλειστηριασμών και την παράταση προστασίας της Α’ κατοικίας των ασθενέστερων δανειοληπτών. Καθώς και την επέκταση της αναστολής των δόσεων και για τα φυσικά πρόσωπα που είναι ενήμερα ως 31-12-2019. Και φυσικά ούτε λόγος για τους χιλιάδες δανειολήπτες που παλεύουν να ρυθμίσουν το δάνειό τους με Τράπεζες και funds.

Τέλος οι Κυβερνητικοί «πανηγυρισμοί» για τις αποφάσεις του Eurogroup , δεν μπορούν να αποκρύψουν το γεγονός ότι δεν τέθηκε, ούτε αποφασίστηκε η χαλάρωση του Συμφώνου Σταθερότητας και ότι η κάθε χώρα θα σηκώσει κατά κύριο λόγο μόνη της το βάρος για την αντιμετώπιση της κρίσης, χωρίς καμία πρόνοια για τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις”.

KKE: ανεπαρκή τα μέτρα της κυβέρνησης

Παρά τις εξαγγελίες τις κυβέρνησης, τα νέα μέτρα που ανακοίνωσε, όχι μόνο είναι ανεπαρκή, δεδομένων των συνθηκών, αλλά θέτουν, για μία ακόμη φορά, ως βασική προτεραιότητα τη στήριξη των μεγάλων επιχειρήσεων και όχι των εργαζομένων, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΚΚΕ.

“Η αναφορά του υπουργού Εργασίας για την απογοητευτική κατάσταση στην αγορά εργασίας, τον μήνα Μάρτη, είναι ομολογία ενοχής. Η κυβέρνηση έχει τεράστια ευθύνη για το κύμα απολύσεων και την αρνητική μεταβολή των εργασιακών σχέσεων που έχει ήδη πραγματοποιηθεί σε αρκετούς κλάδους” τονίζει το ΚΚΕ και προσθέτει:

“Σήμερα πρέπει να υλοποιηθούν μέτρα και όχι ευχολόγια. Πραγματικό μέτρο ανακούφισης για τους εργαζόμενους, που έχασαν τη δουλειά τους τις προηγούμενες μέρες, είναι να θεωρηθούν με σαφήνεια άκυρες οι απολύσεις και οι βλαπτικές μεταβολές που έγιναν το μήνα Μάρτη. Οι επιχειρήσεις αυτές πρέπει να αποκλειστούν από την χρήση των ευνοϊκών -για τις επιχειρήσεις- κυβερνητικών μέτρων. Ενώ η κυβέρνηση επικαλείται “συνθήκες πολέμου”, δεν διασφαλίζει τη δωρεάν διανομή του αναγκαίου υλικού προστασίας και προφύλαξης. Όχι μόνο δεν κάνει κάτι τέτοιο, αλλά δεν προχωρά ούτε καν στην πλήρη κατάργηση του ΦΠΑ για τα είδη πρώτης ανάγκης και τα φάρμακα.

Από τα μέτρα της κυβέρνησης απουσιάζουν το πάγωμα οφειλών για τράπεζες, για δάνεια και όχι μόνο, για τους “συνεπείς” δανειολήπτες, που ορίζονται μάλιστα με πολύ αυστηρά κριτήρια. Όλα τα παραπάνω αποδεικνύουν ότι τα μέτρα προσωρινής δημοσιονομικής επέκτασης, που αποφάσισε το Eurogroup και εξειδικεύονται σε κάθε χώρα, θα φορτωθούν πάλι στο άμεσο μέλλον στις πλάτες των εργαζομένων και των λαών. Πολύ περισσότερο αυτά τα έκτακτα μέτρα δε συνιστούν κάποια φιλολαϊκή στροφή. Είναι η αναγκαία κρατική παρέμβαση προς όφελος του κεφαλαίου, που έχουμε δει κι άλλη φορά στο παρελθόν, και που αποτελεί αναμονή μιας νέας κρίσης, που θα πλήξει ιδιαίτερα τη λεγόμενη “εξωστρεφή οικονομία”, όπως η ελληνική”.

Ελληνική Λύση: Με ασπιρίνη δε θεραπεύεις τη γάγγραινα

“Ενώ σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, οι κυβερνήσεις λόγω του κορονοϊού, αποφάσισαν να αναλάβουν όλο το μισθολογικό κόστος των επιχειρήσεων και να κάνουν και φορο- ελαφρύνσεις , η κυβέρνηση λειτουργώντας πάλι με τη λογική των ημίμετρων, δίνει μόνο ημι-φορολογικά κίνητρα στις επιχειρήσεις της χώρας μας . Πρέπει να καταλάβουν ότι ένα κλειστό μαγαζί, δεν έχει ούτε έσοδα, ούτε μπορεί να πληρώσει” αναφέρει η Ελληνική Λύση και προσθέτει:

“Άρα οι επιχειρήσεις δε θα πρέπει να έχουν ούτε μισθολογικό κόστος , ούτε ασφαλιστικό, ούτε φορολογικό . Αλλιώς για μία ακόμα φορά η κυβέρνηση θα κάνει αυτό που κάνει πάντα… Δηλαδή τίποτα! Μειώνουν ΦΠΑ μόνο σε αντισηπτικά και μάσκες και όχι σε είδη πρώτης ανάγκης και τρόφιμα. Πρέπει να αντιγράψουμε το μοντέλο των ευρωπαϊκών χωρών… Καμία πληρωμή από εργαζόμενους και επιχειρήσεις προς εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία και στήριξη από την κυβέρνηση προς όλους. Πιστεύαμε πως η Νέα Δημοκρατία ήταν καλή στην αντιγραφή, αλλά φαίνεται Πως ούτε και σε αυτό είναι καλή! Με ασπιρίνη δε θεραπεύεις τη γάγγραινα!

ΥΓ: Είδαμε και αποείδαμε , κουραστήκαμε και τους προτείνουμε μεταξύ των άλλων μέτρων και αυτά και τους «επιτρέπουμε να μας αντιγραψουν» :

1. Επαναφορά της ρύθμισης των 120 δόσεων προς Δ.Ο.Υ (που έληξε τον Οκτώβριο 2019) μέχρι και την 30.09.2020.

2.Παράταση έως 30.09.2020 της ρύθμισης των 120 δόσεων προς τα ασφαλιστικά ταμεία, που λήγει την 31.03.2020.

3. Αναστολή δόσεων και καταβολή μόνο των τόκων σε τραπεζικά ιδρύματα και για τα φυσικά πρόσωπα μέχρι 30.09.2020.

4. Αναστολή καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών και οφειλών προς Δ.Ο.Υ μέχρι την 30.09.2020.

5. Εφαρμογή του μέτρου της επιδότησης, που ανακοινώθηκε για τους εργαζομένους και για τους ελεύθερους επαγγελματίες”.