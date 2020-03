Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: 418 κρούσματα στην Ελλάδα

Ανακοινώσεις απο τον Λοιμωβξιολόγο Σωτήρη Τσιόδρα

Σε 418 ανέρχονται τα επιβεβαιωμένα κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα, έναντι 387 χθες, ύστερα από τα 31 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα στη χώρα μας, τα οποία ανακοίνωσε ο Λοιμωξιολόγος Σωτήρης Τσιόδρας.

Από τα 418 κρούσματα τα 64 είναι απροσδιόριστης πηγής, ενώ από αυτά 79 νοσηλεύονται, οι 13 εκ των οποίων διασωληνωμένοι σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας σε Αθήνα, Πάτρα και Θεσσαλονίκη.

Όλοι λαμβάνουν ειδική θεραπεία, ενώ ο μέσος όρος ηλικίας των σοβαρών κρουσμάτων είναι τα 70 έτη. Τα περισσότερα κρούσματα καταγράφονται στην Αθήνα.

Συνολικά έχουν ελεγχθεί περισσότεροι από 6000 άνθρωποι, ενώ 14 έχουν πάρει εξιτήριο.

“Οι συμβουλές μας δεν αλλάζουν. Έλεγχος σε ασθενείς με ήπια συμπτώματα δεν συστήνεται, ενώ ο αρνητικός έλεγχος δεν αποκλείει ο ιός να βρίσκεται σε επώαση” ανέφερε ο κ. Τσιόρδας.

Ο ίδιος τόνισε ότι ο κίνδυνος για τις μικρότερες ηλικίες είναι μηδενικός, ενώ είναι αυξημένος για ηλικίες άνω των 70 ετών και ακόμα περισσότερο σε ανθρώπους άνω τον 80 ετών.

Ο κ. Τσιόρδας τόνισε ότι θα περάσουμε σε μια άλλη λογική, σύμφωνα με την οποία θα ανακοινώνονται στο μέλλον τα σοβαρά κρούσματα και μόνο.

Πρόσθεσε δε ότι το μέτρο της καραντίνας των 7 ημερών σε υγειονομικούς, επεκτείνεται σε υπαλλήλους που απασχολούνται σε Δημόσιες Υπηρεσίες απαραίτητες για τη λειτουργία του Κράτους.

Διαβεβαίωσε δε ότι υπάρχει επαρκής ποσότητα τεστ για όσους πληρούν τα κριτήρια, ενώ εξήγησε ότι οι ειδικοί δεν θέλουν οι έλεγχοι να γίνουν αφορμή για νέα κρούσματα…

Ο ίδιος ανακοίνωσε και ενθαρρυντικά στοιχεία από σχήματα φαρμάκων που ήδη χρησιμοποιούνται και στην Ελλάδα.