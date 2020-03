Καιρός

Κορονοϊός: απαγορεύονται οι δημόσιες συναθροίσεις

Νέα μέτρα περιορισμού των μετακινήσεων ανακοίνωσε ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς. Έρχονται πρόστιμα.

Όπως σημείωσε, από αύριο Πέμπτη απαγορεύονται οι δημόσιες συναθροίσεις άνω τον 10 ατόμων. Για όσους δεν ακολουθήσουν τα νέα μέτρα, αναμένεται πρόστιμο 1000 ευρώ ανά πρόσωπο.

Παράλληλα, αποθαρρύνονται οι ψυχαγωγικές συναθροίσεις άνω των 10 ατόμων σε κλειστούς χώρους.

Ο ίδιος επανέλαβε την αυστηρή σύσταση για παραμονή στο σπίτι και τόνισε ότι η έξοδος από την οικία μας θα πρέπει να γίνεται μόνο για αναγκαίους λόγους και ζωτικής σημασίας ανάγκες.

Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι εκτός οικίας πρέπει να μετακινείται κανείς μόνο: για εργασία, επίσκεψη στο γιατρό, προμήθειες τροφίμων, ταχυδρομείο, τράπεζες, καύσιμα, κίνηση για παροχής βοήθειας, σωματική άσκηση ατομικά ή μέχρι 2 άτομα και κίνηση με κατοικίδιο, τηρώντας τις αποστάσεις ασφαλείας από άλλα άτομα

Επανέλαβε δε ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να υιοθετήσουν την τηλεργασία, αλλιώς να λειτουργούν με αναγκαίο προσωπικό εκ περιτροπής.