Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ενθαρρυντικά στοιχεία από σχήματα φαρμάκων

Ο λοιμωξιολόγος του ΕΟΔΥ, καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας μετέφερε και ευχάριστα νέα στη μάχη κατά του κορονοϊού, εκτός από τα νέα κρούσματα και τους συνολικά πέντε θανάτους στη χώρα μας.

Αναφερόμενος σε σχήματα φαρμάκων που χρησιμοποιούνται στην Κίνα και χορηγήθηκαν σε ασθενείς, τόνισε ότι αποδεικνύονται αποτελεσματικά.

Ειδικότερα, ερευνητική ομάδα από την Κίνα ανανέωσε τα αποτελέσματα κλινικής μελέτης σε ανθρώπους από τη Γουχάν με καλά αποτελέσματα, είπε ο Σωτήρης Τσιόδρας, σημειώνοντας ότι η χρήση συγκεκριμένου σχήματος φαρμάκων έδειξε αρνητικοποίηση του ιού εντός τεσσάρων ημερών από τη χορήγησή του.

Παράλληλα, αντίστοιχο σχήμα φαρμάκων από ομάδα Γάλλων ειδικών, που χρησιμοποιείται και στην Ελλάδα, έχει επίσης καλά αποτελέσματα, καθώς μέσα σε έξι ημέρες χρήσης παρατηρήθηε αρνητικοποίηση του ιού στο 96% των ασθενών που την ακολούθησε.

"Ειδικά γι' αυτό το θέμα αναμένουμε ειδικές οδηγίες, από ειδική ομάδα εργασίας που συνεδριάζει σήμερα υπό την προεδρία του κ. Γαργιαλιάνου, προέδρου της Εταιρείας Λοιμώξεων" πρόσθεσε.