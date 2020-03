Κοινωνία

Πυροβολισμοί στην Κηφισιά

Αναστάτωση στην περιοχή. Για ληστεία με τραυματίες κάνουν λόγο οι πρώτες πληροφορίες.

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τετάρτης στην Κηφισιά, καθώς ακούστηκαν πυροβολισμοί κοντά σε σούπερ μάρκετ της περιοχής στην οδό Αχαρνών.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για ληστεία, ωστόσο για την ώρα δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες ενώ οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχουν τραυματισμοί.

Νεότερες πληροφορίες κάνουν λόγο για αιματηρή επίθεση σε βάρος δύο γυναικών που επέβαιναν σε Smart στην οδό Αχαρνών 80 στην Κηφισιά, σε πάρκινγκ σούπερ μάρκετ.

Αγνωστο άτομο φέρεται να πυροβόλησε τις άτυχες γυναίκες, από κοντά, τουλάχιστον 10 φορές. Οι δύο γυναίκες είναι βαριά τραυματισμένες ενώ υπάρχουν αναφορές ότι η μία τουλάχιστον έχει χάσει την ζωή της.

Σύμφωνα με πληροφορίες σε κοντινή απόσταση η ΕΛΑΣ συνέλαβε στην συμβολή των οδών Όθωνος κι Αμαλίας ένα-δύο άτομα που επέβαιναν σε τζιπ κι οι οποίοι εξετάζεται αν είναι οι δράστες της εγκληματικής ενέργειας.