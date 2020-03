Κοινωνία

Θρίλερ με εξαφάνιση 15χρονης

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση μια 15χρονης κοπέλας από τη Θεσσαλονίκη.

Συναγερμό έχει σημάνει "Το Χαμόγελο του Παιδιού" για την εξαφάνιση ενός 15χρονου κοριτσιού.

Πρόκειται για την Τεοντόρα Μ., βουλγαρικής καταγωγής, η οποία εξαφανίστηκε στις 17/3/2020, στις 07:30, από το σπίτι της στην περιοχή Ηράκλειο του Δήμου Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.

Η Τεοντόρα Μ.έχει ύψος 1,60 μ., κανονικό βάρος, καστανά μαλλιά και μπλε μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μία φούτερ λευκή ζακέτα με μαύρες καρδιές.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας.