Κόσμος

Τραμπ: αισθάνομαι Πρόεδρος εν καιρώ πολέμου

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

"Πρόκειται για έναν πόλεμο που διεξάγουμε, πρόκειται για μια πολύ πολύ δύσκολη κατάσταση" δήλωσε, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στον Λευκό Οίκο.

Ως «πρόεδρος εν καιρώ πολέμου» αισθάνεται ο Ντόναλντ Τραμπ, μπροστά στην πανδημία του νέου κορονοϊού. «Με θεωρώ, με κάποιον τρόπο, ως έναν πρόεδρο σε καιρό πολέμου. Πρόκειται για έναν πόλεμο που διεξάγουμε, πρόκειται για μια πολύ πολύ δύσκολη κατάσταση» δήλωσε, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στον Λευκό Οίκο.

Ο Ρεπουμπλικανός δισεκατομμυριούχος επισήμανε ότι η χώρα βρίσκεται «σε πόλεμο με τον κινεζικό ιό», επαναλαμβάνοντας τη φράση με την οποία περιγράφει τον νέο κορονοϊό, ο οποίος εντοπίστηκε για πρώτη φορά στην Κίνα τον Δεκέμβριο, παρά τις διαμαρτυρίες του Πεκίνου. Στο οικονομικό επίπεδο, ο Ντόναλντ Τραμπ εκτιμά πως η υπόθεση ότι το ποσοστό της ανεργίας θα αυξηθεί σε 20% στις ΗΠΑ εξαιτίας των ζημιών που θα προκαλέσει η πανδημία του Covid-19 είναι απλά «το χειρότερο από τα πιο ζοφερά σενάρια».

Το ποσοστό 20% αναφέρθηκε χθες από τον υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ Στίβεν Μνούτσιν ενώπιον βουλευτών του Κογκρέσου προκειμένου να τους πείσει να στηρίξουν το σχέδιο εκταμίευσης περίπου 1,3 τρισεκατομμυρίων δολαρίων από την κυβέρνηση Τραμπ. Ένα ποσοστό 20% θα ήταν το διπλάσιο σε σύγκριση με αυτό που γνώρισαν οι ΗΠΑ το 2009, ως συνέπεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης και σχεδόν εξαπλάσιο από το σημερινό ποσοστό ανεργίας που είναι 3,5%.

Επιπλέον, ο Ντόναλντ Τραμπ διέταξε σήμερα την «αναστολή» των εξώσεων και των κατασχέσεων ακινήτων έως τα τέλη Απριλίου για να αμβλυνθεί ο οικονομικός αντίκτυπος του νέου κορονοϊού. «Ο υπουργός Στέγασης και Αστικής Ανάπτυξης θα παράσχει άμεση ανακούφιση στους ενοίκους και ιδιοκτήτες αναστέλλοντας όλες τις εξώσεις και τις κατασχέσεις ακινήτων έως τα τέλη Απριλίου», επισήμανε ο Αμερικανός πρόεδρος. Δεν δόθηκε καμία περαιτέρω λεπτομέρεια σχετικά με αυτό το μέτρο που είναι κρίσιμης σημασίας για τα εκατομμύρια των ανθρώπων που θα χάσουν ή έχασαν τη δουλειά τους λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

Αναφορικά με τα σύνορα ΗΠΑ-Καναδά, ο Τραμπ είπε πως ελπίζει ότι θα μπορέσει να τα ξανανοίξει σε 30 ημέρες. Νωρίτερα σήμερα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ανακοινώσει το κλείσιμο των βόρειων συνόρων των ΗΠΑ (με τον Καναδά) "για τις μη αναγκαίες μετακινήσεις".