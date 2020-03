Πρέβεζα

Μπούκαρε σε σούπερ μάρκετ φωνάζοντας “έχω κορoνοϊό”

Απίστευτο σκηνικό εκτυλίχθηκε σε σούπερ μάρκετ την ώρα που πολίτες περίμεναν με το χαρτάκι στο χέρι την σειρά τους...

Πανικός προκλήθηκε το μεσημέρι σε σούπερ μάρκετ στο Καναλάκι της Πρέβεζας όταν ένας 57χρονος άνδρας άρχισε να φωνάζει «έχω κορονοϊό, έχω κορονοϊό»!

Ο συγκεκριμένος άνδρας αντέδρασε με αυτόν τον τρόπο, προκαλώντας τρόμο, όταν οι υπάλληλοι του καταστήματος του ζήτησαν να τηρήσει την σειρά αλλά την απαιτούμενη, λόγω των μέτρων για τον κορονοϊό, απόσταση από τους άλλους πελάτες.

Ο άνδρας, ο οποίος δηλώνει δικαστικός λειτουργός, συνελήφθη από την αστυνομία για απείθεια και αντίσταση κατά της αρχής, καθώς αρνήθηκε να συμμορφωθεί.

Άγνωστο παραμένει εάν είναι όντως ασθενής με κορονοϊό ή εάν απλά θέλησε με αυτόν τον τρόπο να περάσει πρώτος εντός του καταστήματος.

Πηγή: epiruspost.gr