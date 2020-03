Κόσμος

Διάγγελμα Μέρκελ: Ο κορονοϊός είναι η μεγαλύτερη πρόκληση μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο

Καλεί τους Γερμανούς πολίτες να συμβάλλουν στις προσπάθειες κατά της εξάπλωσης του COVID-19...

Δραματικό τηλεοπτικό διάγγελμα απηύθυνε η Γερμανίδα καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ με αφορμή την πανδημία από τον κορονοϊό. Καλεί τους Γερμανούς πολίτες να συμβάλλουν στις προσπάθειες κατά της εξάπλωσης του κορονοϊού. Συνιστά τον περιορισμό των επαφών και τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων. Σημαντική – σημειώνει – η επίδειξη πειθαρχίας. «Πρόκειται για τη μεγαλύτερη πρόκληση από την περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου», τονίζει. Η αναγκαιότητα των μέτρων «Η κατάσταση είναι σοβαρή και η έκβασή της ανοιχτή» δηλώνει η καγκελάριος σε έναν δραματικό τόνο που λίγη σχέση έχει με τις συνήθως ψύχραιμες και μετριοπαθείς δηλώσεις της. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη πρόκληση από την περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, τονίζει. Για τη δε οικονομία η κατάσταση είναι ήδη αρκετά δύσκολη, αλλά τις επόμενες εβδομάδες θα χειροτερέψει ακόμη περισσότερο, προειδοποιεί. Όπως διαβεβαιώνει η κυβέρνηση «κάνει ό,τι μπορεί για να μετριάσει τις οικονομικές επιπτώσεις και προπαντός για να διατηρηθούν θέσεις εργασίας.» Επίσης καθιστά σαφές ότι η προμήθεια του πληθυσμού με τρόφιμα είναι ανά πάσα στιγμή εξασφαλισμένη και ότι δεν υπάρχει ανάγκη για κάνουν «στοκ» οι καταναλωτές. Στη συνέχεια δικαιολογεί τα μέτρα που έχουν ληφθεί όπως ο περιορισμός της ελευθερίας των ατόμων να ταξιδεύουν και να μετακινούνται, το κλείσιμο της μεγάλης πλειοψηφίας των καταστημάτων, των χώρων διασκέδασης, σχολείων, παιδικών σταθμών κ.ου.κ. ως «απόλυτα αναγκαία» προκειμένου «να σωθούν ζωές». Καθένας θα πρέπει να αναλάβει ευθύνη του Όλα όμως τα κρατικά μέτρα θα ήταν αναποτελεσματικά χωρίς τη συμμετοχή του κάθε πολίτη ξεχωριστά στη Γερμανία. «Ο καθένας από εμάς είναι αναγκαίος» τονίζει η καγκελάριος για να επισημάνει την αναγκαιότητα τήρησης ορισμένων συμπεριφορών: να τηρεί απόσταση ο ένας από τον άλλο, όχι χειραψίες, συχνά πλύσιμο των χεριών και «καθόλου επαφή με τους ηλικιωμένους επειδή είναι οι πιο ευάλωτοι.» Όπως ενδεικτικά δηλώνει, «προς το παρόν μόνο η απόσταση συνιστά έκφραση στοργής». Για όσο διάστημα δεν διατίθεται εμβόλιο και επικρατεί ο κίνδυνος της μόλυνσης από τον κορονοϊό η συναναστροφή με άλλους θα πρέπει να γίνεται διαφορετικά –μέσω τηλεφώνου, με skype, με μέιλ ή ακόμη και με επιστολές. Επίσης γείτονες θα μπορούσαν αναλάβουν τα ψώνια για ηλικιωμένους, οι οποίοι δεν θα πρέπει να βγαίνουν άλλο από τα σπίτια τους. Τέλος ενώ εκφράζει τη πεποίθηση ότι η Γερμανία θα ξεπεράσει αυτή την κρίση, η καγκελάριος Μέρκελ καθιστά σαφές ότι το πόσα θύματα θα υπάρξουν θα εξαρτηθεί από την αποφασιστικότητα και την πειθαρχεία, που θα επιδείξει ο καθένας στην εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων.