Κόσμος

Εφιαλτικό σενάριο: 10 εκατομμύρια λοιμώξεις από κορονοϊό στη Γερμανία

Το Ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ προειδοποιεί για 10 εκατομμύρια κρούσματα κορονοϊού στη Γερμανία!

Ο Λόταρ Βίλερ, πρόεδρος του Ινστιτούτου Ρόμπερτ Κοχ (RKI), κάλεσε τους Γερμανούς να αποφεύγουν τις κοινωνικές επαφές και σκιαγράφησε ένα ζοφερό σενάριο: εκατομμύρια άνθρωποι θα μπορούσαν να μολυνθούν από τον κορονοϊό εάν δεν τηρούνται οι κατευθυντήριες γραμμές.

Ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου περιέγραψε ένα σενάριο σύμφωνα με το οποίο θα υπάρξουν δέκα εκατομμύρια λοιμώξεις από κορονοϊό στη Γερμανία. Αυτό θα μπορούσε να συμβεί μέσα σε λίγους μήνες, εάν δεν τηρηθούν τα μέτρα που έχει επιβάλει η ομοσπονδιακή κυβέρνηση, δήλωσε ο Λόταρ Βίλερ ο οποίος έκανε λόγο για «εκθετική πορεία της επιδημίας». Γι αυτό έκανε «έκκληση στους πολίτες να μειώσουν τις κοινωνικές επαφές τους, διότι ο ιός μεταδίδεται μόνο από τον έναν στον άλλον άνθρωπο».

Ειδικοί πιστεύουν ότι έως 60-70% του πληθυσμού στην Γερμανία θα μπορούσε να μολυνθεί από τον ιό. Αυτό αντιστοιχεί σε περίπου 50 έως 58 εκατομμύρια άτομα επί συνολικού πληθυσμού περίπου 83 εκατομμυρίων κατοίκων.

Το Ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ ελπίζει πάντως ότι η εξάπλωση του κορονοϊού θα γίνεται με πιο αργό ρυθμό λόγω των δραστικών μέτρων. Για μέρες τώρα, ο Βίλερ προειδοποιεί ότι «οι δυνατότητες εντατικής θεραπείας στα νοσοκομεία φτάνουν στα όριά τους και θα πρέπει τουλάχιστον να διπλασιαστούν».

Παρά τη σημαντική αύξηση του αριθμού των ανθρώπων που πάσχουν από κορονοϊό, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δεν επιθυμεί επί του παρόντος να επιβάλει απαγόρευση της κυκλοφορίας. Ο υπουργός παρά τη καγκελαρία, Χέλγκε Μπράουν δήλωσε στο δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο ZDF ότι «ένα τέτοιο μέτρο δεν εξετάζεται επί του παρόντος στο υπουργικό συμβούλιο».

Αντίθετα ο πρωθυπουργός της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, Άρμιν Λάσετ δεν απέκλεισε την απαγόρευση της κυκλοφορίας στο μέλλον. «Επί του παρόντος, ωστόσο, δεν έχουμε φτάσει το σημείο», δήλωσε στο ZDF. «Το ερώτημα είναι: θα βοηθούσε η απαγόρευση σε αυτή την κατάσταση τώρα; Όλοι έχουν την δυνατότητα να αποτρέψουν την απόλυτη απαγόρευση της κυκλοφορίας μένοντας στο σπίτι και κρατώντας μια απόσταση από άλλους».