Έγκυος με κορονοϊό γέννησε στο Αττικόν

Είναι το πρώτο μωρό που γεννιέται στην χώρα μας, απο γυναίκα που νοσεί απο τον κορονοϊό. Τι εξετάζουν τώρα οι γιατροί.

Της Κατερίνας Χαραλαμπάκου

Μια γυναίκα, η οποία νοσεί από κορονοϊό, γέννησε το βράδυ της Τετάρτης, ένα αγοράκι, στο Αττικόν Νοσοκομείοο.

Η κλινική εικόνα, τόσο της μαμάς όσο και του νεογέννητου είναι καλή.

Οι γιατροί έχουν πάρει δείγμα από το βρέφος και περιμένουν το αποτέλεσμα, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν νοσεί κι εκείνο απο κορονοϊό.

Η μαμά νοσηλεύεται σε θάλαμο απομόνωσης, στην Μονάδα Βραχείας Νοσηλείας του Νοσοκομείου.

Ειναι το πρώτο μωρό που γεννιέται στην Ελλάδα από ασθενή με κορονοϊό, γεγονός που έχει συγκενρώσει επάνω του την προσοχή των λοιμωξιολόγων στην χώρα μας, ενώ ενημέρωση περιμένει και η διεθνής επιστημονική κοινότητα, η οποία μελετά την εξέλιξη της επιδημίας και τα ιδιαίτερα γνωρίσματα του συγκεκριμένου κορονοϊού.

Η γέννηση του μωρού είναι μία από τις λίγες ευχάριστες ειδήσεις της ημέρας, κατά την οποία τα κρούσματα αυξήθηκε κατά 31 στην Ελλάδα, ενώ υπήρξαν ελπιδοφόρες αναφορές απο τον Σωτήρη Τσιόδρα για την επίδραση σε ασθενείς με κορονοϊό συγκεκριμένων φαρμάκων, καθώς και συνδυασμού σκευασμάτων.