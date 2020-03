Κόσμος

Κορονοϊός: κλείνουν σχολεία και στη Βρετανία

Ο Μπόρις Τζόνσον δεν αποκλείει το ενδεχόμενο ακόμη και αποκλεισμού του Λονδίνου επειδή ο κόσμος δεν τηρεί τις προειδοποιήσεις...

Η βρετανική κυβέρνηση διέταξε το κλείσιμο όλων των σχολείων από το απόγευμα της Παρασκευής και μέχρι νεωτέρας, σε μια προσπάθεια να αναχαιτιστεί η εξάπλωση του νέου κορονοϊού, με τον πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον να μην αποκλείει το ενδεχόμενο ακόμη και αποκλεισμού του Λονδίνου επειδή ο κόσμος δεν τηρεί τις προειδοποιήσεις.

«Αφού κλείσουν τις πύλες τους το απόγευμα της Παρασκευής, θα παραμείνουν κλειστά μέχρι νεωτέρας», είπε ο υπουργός Παιδείας Γκάβιν Ουίλιαμσον στο κοινοβούλιο. Ωστόσο, μολονότι τα περισσότερα σχολεία θα κλείσουν, θα υπάρχουν και εξαιρέσεις: από κάποια θα ζητηθεί να συνεχίσουν τη λειτουργία τους για να στηρίξουν τα παιδιά ανθρώπων που εργάζονται σε κρίσιμους τομείς, όπως των υγειονομικών.

«Ξέρω ότι η κατάσταση γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη. Είχα πει και προηγουμένως ότι αν η επιστήμη έκρινε πως η διατήρηση των σχολείων ανοιχτών δεν εξυπηρετούσε πλέον τα συμφέροντα των παιδιών και των δασκάλων, τότε θα ενεργούσαμε», πρόσθεσε ο υπουργός. «Τώρα βρισκόμαστε σε αυτό το στάδιο. Η κορύφωση (της επιδημίας) αυξάνεται με ταχύτερο ρυθμό απ’ ότι αναμέναμε», τόνισε.

Την ίδια ώρα, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον είπε ότι το κλείσιμο των σχολείων σε όλη τη χώρα ήταν αναγκαίο, ώστε να επιβραδυνθεί η εξάπλωση της επιδημίας. «Πρέπει να ασκήσουμε πίεση προς τα κάτω, περισσότερη πίεση προς την ανοδική καμπύλη, κλείνοντας τα σχολεία. Αφού κλείσουν τα σχολεία, θα παραμείνουν κλειστά για τους περισσότερους μαθητές, για τη μεγάλη πλειοψηφία, μέχρι νεωτέρας», επιβεβαίωσε.

Ο Τζόνσον είπε επίσης ότι η κυβέρνηση εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα, όταν ρωτήθηκε αν θα επιβάλει μέτρα για τον αποκλεισμό του Λονδίνου, επειδή ο κόσμος αγνοεί τις προειδοποιήσεις σε ό,τι αφορά τις συναθροίσεις.

Η κυβέρνηση συμβουλεύει τους Βρετανούς να μην πηγαίνουν σε παμπ, εστιατόρια, κινηματογράφους και εστιατόρια. Στην ερώτηση αν χρειάζονται σκληρότερα μέτρα, ο πρωθυπουργός απάντησε: «Ανέκαθεν λέγαμε ότι θα πάρουμε τα σωστά μέτρα τη σωστή στιγμή. Πολλοί άνθρωποι καταβάλλουν μια πραγματικά ηρωική προσπάθεια να συμμορφωθούν με τις συμβουλές που δώσαμε αλλά όπως έχω πει (…) επανεξετάζουμε συνεχώς τα πάντα και δεν θα διστάσουμε να εφαρμόσουμε περαιτέρω μέτρα αν χρειαστεί».

Νωρίτερα σήμερα, η Σκωτία ανακοίνωσε ότι θα κλείσει τα σχολεία της από αυτήν την Παρασκευή και η τοπική κυβέρνηση τόνισε ότι δεν υπάρχει καμία εγγύηση πως θα ξανανοίξουν πριν από το καλοκαίρι.

Από σήμερα, τα σχολεία άρχισαν να στέλνουν επιστολές στους γονείς, ρωτώντας αν εργάζονται σε τομείς που θα χρειαστεί να συνεχίσουν τη λειτουργία τους κατά την κορύφωση της κρίσης, όπως για παράδειγμα αν είναι γιατροί ή νοσηλευτές.

Αναφερόμενος εξάλλου στο Brexit, ο Τζόνσον απέκλεισε το ενδεχόμενο να δοθεί παράταση στη μεταβατική περίοδο που τελειώνει στις 31 Δεκεμβρίου. Πρόσθεσε όμως ότι το ζήτημα αυτό δεν είναι υπό συζήτηση αυτήν την περίοδο στην Ντάουνινγκ Στριτ, λόγω της κρίσης του κορονοϊού.

Φ.Γ.