Οικονομία

"Προσφορά αναγνώρισης" από ιδιοκτήτες ακινήτων σε γιατρούς και νοσηλευτές (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Κάτοχοι σπιτιών που τα διέθεταν για βραχυχρόνια μίσθωση, τα παραχωρούν σε υγειονομικούς υπαλλήλους που δίνουν «μάχη με τον κορονοϊο».