Κορονοϊός: ενεργοποιείται το 1110 για αισχροκέρδεια και ενημέρωση πολιτών

Το τετραψήφιο τηλεφωνικό κέντρο θα λειτουργεί ως «ομπρέλα προστασίας» και ενημέρωσης των πολιτών όλο το 24ωρο.

Η Περιφέρεια Αττικής και ο ΙΣΑ προχώρησαν στην ενεργοποίηση του τετραψήφιου τηλεφωνικού κέντρου 1110, το οποίο θα λειτουργεί ως «ομπρέλα προστασίας» και ενημέρωσης των πολιτών όλο το 24ωρο.

Σε αυτό οι πολίτες με μηδενική χρέωση, μπορούν να καταγγέλλουν φαινόμενα αισχροκέρδειας, να ζητούν βοήθεια και ενημέρωση για τον κορονοϊό και να αναφέρουν περιπτώσεις μοναχικών πολιτών που θέλουν υποστήριξη.

Η δημιουργία του αποφασίστηκε μετά από δεκάδες καταγγελίες που δέχεται καθημερινά η Περιφέρεια για φαινόμενα αισχροκέρδειας από επιτήδειους, οι οποίοι εκμεταλλεύονται την έλλειψη προϊόντων όπως τα αντισηπτικά και τα είδη ατομικής υγιεινής, συχνά αμφίβολης ποιότητας, και τα διαθέτουν σε τιμές αυξημένες κατά 400%. Παράλληλα διαπιστώθηκε και η ανάγκη ενίσχυσης των συστημάτων υποστήριξης και αλληλεγγύης σε ευπαθείς και μοναχικές ομάδες συμπολιτών μας.

Σημειώνεται ότι με βάση το σχεδιασμό του τηλεφωνικού κέντρου 1110, οι πολίτες μπορούν να το αξιοποιούν και ως κέντρο βοήθειας και πληροφόρησης για τον κορονοϊό, όπως έπρατταν και μέσω του 2142142000.

Με αφορμή τη σχετική πρωτοβουλία ο περιφερειάρχης Γιώργος Πατούλης επισήμανε: «Δημιουργούμε όλοι μαζί, Περιφέρεια, ΙΣΑ και πολίτες, μια συμμαχία ευθύνης, τόσο για να σταματήσουμε την αισχροκέρδεια, όσο και για να υποστηρίξουμε μοναχικές ομάδες συμπολιτών μας. Όσοι αισχροκερδούν σήμερα διαπράττουν έγκλημα. Μέσα από τις καταγγελίες στο τηλεφωνικό κέντρο 1110, θα ενταθούν στοχευμένα οι έλεγχοι στην αγορά, ενώ παράλληλα θα γίνει χαρτογράφηση και των αναγκών των ευπαθών ομάδων που έχουν άμεση ανάγκη φροντίδας και υποστήριξης». Τέλος, θερμές ευχαριστίες εκφράζονται σε όλες τις εταιρείες τηλεφωνίας, οι οποίες δέχθηκαν να ενεργοποιήσουν τις κλήσεις χωρίς οικονομική επιβάρυνση.