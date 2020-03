Υγεία - Περιβάλλον

Ο Παντελής Κωνσταντουλάκης στον ΑΝΤ1 για το τεστ ανίχνευσης κορονοϊού (βίντεο)

Τι λέει ο Μοριακός Βιολόγος – Γενετιστής για τις ιδιαιτερότητες της εξέτασης και τους «περιορισμούς» για την υποβολή σε αυτήν.