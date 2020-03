Κόσμος

Κορονοϊός: η Δανία προσφέρει εξοπλισμό διάγνωσης στο σπίτι!

Η Δανία πρωτοπορεί ώστε να έχει μια καλύτερη εικόνα για την εξάπλωση της νόσου στους κόλπους της κοινωνίας...

Αντιμέτωπη με την εξάπλωση του νέου κορονοϊού, η Δανία θα προσφέρει τον εξοπλισμό διάγνωσης του ιού στο σπίτι ώστε να έχει μια καλύτερη εικόνα για την εξάπλωση της νόσου στους κόλπους της κοινωνίας, ανακοίνωσαν σήμερα οι υγειονομικές αρχές.

"Η πρόκληση είναι ότι οι άνθρωποι που έχουν λοιμώξεις της άνω αναπνευστικής οδού (ρινική καταρροή, πονόλαιμο, φτάρνισμα) δεν πρέπει να πηγαίνουν στον γενικό τους γιατρό" για να μην επιβαρύνουν τις υπηρεσίες υγείας, εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Τίρα Γκρόβε Κράουσε, της αρμόδιας Αρχής για τον έλεγχο των μολυσματικών νόσων (SSI).

Ο εξοπλισμός διάγνωσης αναμένεται να σταλεί έως την επόμενη εβδομάδα στις τοπικές κλινικές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, δήλωσε. Εάν ένας ασθενής με συμπτώματα που μοιάζουν με αυτά του νέου κορονοϊού επικοινωνήσει με μια από αυτές, μπορεί να ζητήσει από ένα μέλος της οικογένειάς του να πάει τον εξοπλισμό αυτόν στην κλινική, η οποία θα το παραλάβει μετά τη δειγματοληψία και θα το στείλει σε εργαστήριο.

Η Δανία πραγματοποιεί επί του παρόντος 700 με 800 τεστ ημερησίως για τον νέο κορονοϊό, στις πιο σοβαρές περιπτώσεις και στα μέλη του υγειονομικού προσωπικού που παρουσιάζουν συμπτώματα. Ο στόχος όσον αφορά τα μελλοντικά τεστ στο σπίτι είναι 500 δειγματοληψίες κάθε εβδομάδα. Σήμερα, 1.092 κρούσματα κορονοϊού εντοπίστηκαν συνολικά σε αυτή τη βόρεια χώρα και στα υπερπόντια εδάφη της, όπου τέσσερις άνθρωποι κατέληξαν από τις επιπλοκές της νόσου.

Παρά τα αυστηρά μέτρα που έλαβαν οι αρχές, εξακολουθεί να είναι "σημαντικό να έχουμε μια ιδέα για το επίπεδο της μετάδοσης του ιού στην κοινωνία μεταξύ εκείνων που εμφανίζουν ήπια συμπτώματα και που δεν διακομίζονται στο νοσοκομείο", δήλωσε η Κράουσε.