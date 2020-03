Οικονομία

Κορονοϊός: Κλείνουν οι εισπρακτικές εταιρείες

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Την αναστολή της λειτουργίας των εισπρακτικών εταιρειών ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης, Άδωνις Γεωργιάδης.

«Από αύριο κλείνουν οι εισπρακτικές εταιρίες», δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης το βράδυ της Τετάρτης. «Αναστέλλεται η λειτουργία τους για όσο διαρκεί η καραντίνα. Το ίδιο θα ισχύσει και για τις εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων. Δεν νοούνται ενοχλήσεις σε τέτοια περίοδο για χρέη. Η οικονομία σταμάτησε, οπότε αυτές οι εβδομάδες είναι ως μη γενόμενες. Ευχόμαστε βέβαια να κρατήσει όσο λιγότερο γίνεται».

Είπε ο 'Αδωνις Γεωργιάδης σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Blue Sky.

Τη σχετική απόφαση αναστολής λειτουργίας των εισπρακτικών εταιρείων αναμένεται να εκδώσει σήμερα, 19 Μαρτίου, ο υπουργός, και αυτή η απόφαση θα έχει ισχύ για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η κρίση.