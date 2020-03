Ζώδια

Ζώδια: Οι προβλέψεις της Πέμπτης

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Σήμερα Πέμπτη 19 Μαρτίου και οι μέρες που διανύουμε είναι επεισοδιακές και από αστρολογικής απόψεως.

Όσοι παρακολουθείτε συστηματικά τις αστρολογικές εξελίξεις σίγουρα γνωρίζετε ότι κανένας αστρολόγος δεν έχει πέσει από τα σύννεφα με την πανδημία του κορωνοϊού, δεδομένου του γεγονότος ότι η σύνοδος του Πλούτωνα με τον Κρόνο στις αρχές της χρονιάς ήταν το πιο πολυσυζητημένο θέμα τα τελευταία χρόνια στους αστρολογικούς κύκλους. Μια αλλαγή που ίσως αποφορτίσει λίγο την κατάσταση είναι το πέρασμα του Κρόνου στον Υδροχόο από την προσεχή Κυριακή, όπου και θα παραμείνει προσωρινά, μέχρι την 1η Ιουλίου. Ο Κρόνος από τη συγκεκριμένη ζωδιακή περιοχή αναμένεται να μεταφέρει σημαντικές επιστημονικές έρευνες από τη θεωρία στην πράξη. Πρόκειται για μια πραγματικά θετική συγκυρία, όχι μόνο για τα θέματα υγείας που μπορεί να απασχολούν την ανθρωπότητα, αλλά και γιατί αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για όλους μας και για τον καθένα ξεχωριστά να προχωρήσουμε σε πράξεις που θα μας επιτρέψουν να απεγκλωβιστούμε από καταστάσεις που μας καταπιέζουν, όχι λειτουργώντας αντιδραστικά, αλλά δημιουργικά, εφαρμόζοντας λύσεις που μας φέρνουν πιο κοντά στο ιδανικότερο για τον καθένα αύριο.

ΚΡΙΟΣ: Η προσωρινή μετακίνηση του Κρόνου από τον Αιγόκερω στον Υδροχόο πρόκειται να σε ανακουφίσει αρκετά, αφού είναι ένας πλανήτης με τον οποίο οι σχέσεις σου δεν είναι και οι καλύτερες, αφού παραείναι περιοριστικός για τα γούστα σου και το γεγονός ότι φεύγει από το μεσουράνημα του ωροσκοπίου σου είναι από μόνο του θετικό. Έτσι από τη μία θα πάρεις ανάσες κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει με ευθύνες, επαγγελματικές υποχρεώσεις και θέματα που σχετίζονται με το γάμο ή τη δημόσια εικόνα σου, από την άλλη όμως πρόκειται να δοκιμάσει κάποιες φιλικές σου σχέσεις που ακόμα κι αν μετράνε πολλά ακλόνητα χρόνια στην πλάτη τους ο διάβολος βρίσκει τρόπο να τρυπώσει και να βάλει το σαράκι του.

ΤΑΥΡΟΣ: Το πέρασμα του Κρόνου στον Υδροχόο, στο υψηλότερο δηλαδή σημείο του ωροσκοπίου σου, έρχεται να βάλει μια πιο μίζερη πινελιά στις αλλαγές που φέρνει ο Ουρανός στη ζωή σου, αλλά και ταυτόχρονα να σε βοηθήσει αυτές οι αλλαγές να έχουν πρακτικότητα και χρήσιμα αποτελέσματα στη ζωή σου. Μιλάει λοιπόν για μια προαγωγή, η οποία δε σε βάζει σε μια καρέκλα με τα πόδια πάνω στο γραφείο, αλλά σε μια καρέκλα που καίει. Μιλάει για ένα γάμο με τις επακόλουθες υποχρεώσεις ή ακόμα και για ένα παιδί, που όσο κι αν αποτελεί μια ευχάριστη εξέλιξη στη ζωή ενός ανθρώπου, ένα βαθμό πίεσης τον έχει…

ΔΙΔΥΜΟΙ: Ο Κρόνος, έστω και προσωρινά, μετακομίζει στον Υδροχόο και αυτό είναι καλό για εσένα, αφού πέρα από κάποια έξτρα προσπάθεια που μπορεί να απαιτεί σε ζητήματα που μπορεί να σχετίζονται με θέματα σπουδών ή κάποιους περιορισμούς που μπορεί να έχει σε νομικές υποθέσεις, σε ταξίδια ή ακόμα και σε κάποια επαγγελματικά σχέδια που μπορεί να είχες, φεύγει από τον 8ο ηλιακό σου οίκο, όπου τα προηγούμενα χρόνια έβγαλε στην επιφάνεια αρκετές ανασφάλειες, ψυχολογικά θέματα, μια αίσθηση ματαιότητας των πραγμάτων, αλλά και κάποιες οικονομικές δυσκολίες.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Σίγουρα το γεγονός ότι ένας πλανήτης όπως ο Κρόνος φεύγει από τον ιδιαίτερης σημασίας 7ο ηλιακό σου οίκο, των σχέσεων και τον συνεργασιών είναι μια πολύ θετική εξέλιξη, που σου δίνει τη δυνατότητα να ελπίζεις σε πολύ καλύτερες μέρες στους συγκεκριμένους τομείς. Βέβαια δε γίνονται όλα ρόδινα ξαφνικά, αφού πάει σε ένα κομμάτι του ωροσκοπίου σου που έχει να κάνει με τα βαθιά συναισθήματά σου και τις φοβίες που μπορεί να κουβαλάς, φέρνοντας σε αντιμέτωπους μαζί τους, συχνά με πολύ ωμό τρόπο. Παράλληλα, απαιτεί σύνεση στον τρόπο που διαχειρίζεσαι τα οικονομικά σου.





ΛΕΩΝ: Ο Κρόνος αποχωρεί από τον Αιγόκερω και το 6ο ηλιακό σου σπίτι και αυτό αποτελεί μια θετική εξέλιξη κυρίως όσον αφορά θέματα υγείας και άλλων σχετικών ζητημάτων, όπως για παράδειγμα το ότι μπορεί τα προηγούμενα χρόνια να αναλώθηκες σε δίαιτες που το μόνο αποτέλεσμα που είχαν ήταν να απογοητευτείς. Περνώντας όμως στον Υδροχόο δημιουργεί κάποια προβλήματα σε σημαντικές σχέσεις και συνεργασίες σου, κυρίως επειδή σε κάνει να νιώθεις ανεπαρκής και να αμφισβητείς την αξία σου. Όμως από την άλλη μπορεί να φέρει και σχέσεις που θα αντέξουν στο χρόνο ή θα απολαμβάνουν μιας κοινωνικής αναγνώρισης, όπως για παράδειγμα ένας γάμος.





ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Άλλη μια θετική εξέλιξη στον τομέα των ερωτικών σου αποτελεί η, έστω και προσωρινή, μετακόμιση του Κρόνου από τον Αιγόκερω στον Υδροχόο, αφού ξαναβρίσκεις την αισιοδοξία σου και τη διάθεση να δημιουργήσεις κάτι όμορφο. Από την άλλη, τα προβλήματα και οι περιορισμοί που δημιουργεί από τη νέα του θέση έχουν να κάνουν με κάποια θέματα υγείας που μπορεί να σε απασχολήσουν, αλλά και κάποια προβλήματα στον εργασιακό σου χώρο, είτε στις σχέσεις σου με τους συναδέλφους σου, είτε λόγω της αίσθησης ότι πρέπει διαρκώς να αποδεικνύεις ότι αξίζεις σε μια δουλειά που ίσως έχει αρχίσει να χάνει το ενδιαφέρον της.

ΖΥΓΟΣ: Ο Κρόνος που ετοιμάζεται να αποχωρήσει από τον Αιγόκερω για τον Υδροχόο, μπορεί να σε πιέσει, κυρίως όσο έχει να κάνει με κάποιες ερωτικές σου σχέσεις ή σε σχέση με τα παιδιά, όπου εκτός των άλλων αυτό μπορεί να μεταφράζεται και σαν απόκτηση ενός απογόνου. Όμως πίστεψε με είναι καλύτερα εκεί σε σχέση με τον τομέα που βρίσκονταν τα προηγούμενα χρόνια, αφού αφενός ήταν σε ένα κομμάτι του ωροσκοπίου σου που η δράση του ήταν πιο εμφανής κι από την άλλη είτε σε έφερε αντιμέτωπο με κάποια γεγονότα στο σπίτι που δεν τα λες και πολύ ευχάριστα, είτε έφερε στην επιφάνεια ανασφάλειες και κάποια παιδικά τραύματα.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Με τον Κρόνο να περνάει, έστω και προσωρινά, στον Υδροχόο θα πάρεις μια γεύση από το τι πρόκειται να ακολουθήσει τα επόμενα χρόνια στη ζωή σου, όπου καλείσαι να αντιμετωπίσεις κάποια θέματα που μπορεί να κουβαλάς από παιδί. Σίγουρα δεν είναι μια εύκολη διαδικασία, αλλά πρόκειται για μια φάση από την οποία θα μπορέσεις να απαλλαγείς από φοβίες και τραύματα του παρελθόντος που τόσα χρόνια επηρεάζουν τη ζωή σου χωρίς να το θέλεις. Παράλληλα, θα χρειαστεί να αναλάβεις κάποιες επιπλέον ευθύνες στο οικογενειακό πλαίσιο.

ΤΟΞΟΤΗΣ: Ανάσα στα οικονομικά σου έρχεται να δώσει η αποχώρηση του Κρόνου απ’ τον Αιγόκερω, αφού ναι μεν τώρα που μπαίνει στον Υδροχόο είναι πιθανό να φέρει κάποιες συμφωνίες που θα είναι απαιτητικές και θα χρειαστεί να τις αντιμετωπίσεις με σοβαρότητα, όμως δεν παύει να υπάρχει και το ανάλογο οικονομικό όφελος. Από την άλλη, κάποιες νέες γνωριμίες με ανθρώπους που μπορεί να είναι μεγαλύτερης ηλικίας ή να έχουν κάποια δύναμη γενικότερα φαίνεται ότι θα σε βοηθήσουν να νιώσεις μεγαλύτερη ασφάλεια.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Ο κυβερνήτης σου ετοιμάζεται να αναχωρήσει, έστω και προσωρινά από το ζώδιο σου, με αποτέλεσμα να φορτώνεσαι με κάποια οικονομικά βάρη ή γενικότερα να νιώθεις λίγο πιεσμένος στον συγκεκριμένο τομέα, όμως φαίνεται ότι στις προθέσεις σου είναι να χτίσεις κάτι καινούργιο με διάρκεια στο χρόνο και να δημιουργήσεις δεδομένα στη ζωή σου που θα νιώθεις πιο ασφαλής. Προσπάθησε όμως μη γίνεις έρμαιο των φόβων σου, αναλαμβάνοντας ευθύνες που δεν αντέχουν οι ώμοι σου να σηκώνουν.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Οι περισσότεροι άνθρωποι φοβούνται όταν μπαίνει ο Κρόνος στο ζώδιο τους και όχι άδικα, αφού η αλήθεια να λέγεται ότι οι δυσκολίες είναι αναπόφευκτες. Όμως για έναν “Ουράνιο” τύπο, όπως εσύ, που συχνά αναλώνεσαι στη θεωρία και που το μόνο που σε απασχολεί είναι η αντίδραση για την αντίδραση η διέλευση του Κρόνου από το ζώδιο σου μπορεί να αποδειχτεί πολύ χρήσιμη, αφού θα σε βοηθήσει να γίνεις πιο πρακτικός και αποτελεσματικός, κάνοντας τα όνειρα σου πραγματικότητα. Είναι η στιγμή που ακόμα και το χαστούκι μπορείς να το δεις όχι σαν μια πηγή πόνου, αλλά σαν μια αφορμή για να στρέψεις το βλέμμα σου αλλού.

ΙΧΘΕΙΣ: Ο Κρόνος αφήνει τον Αιγόκερω για να περάσει, έστω και προσωρινά, στον Υδροχόο, σε ένα ευαίσθητο για εσένα κομμάτι του ωροσκοπίου σου, αφού πέραν των όποιων θεμάτων μπορεί να δημιουργήσει στον επαγγελματικό σου χώρο ή κάποια θεματάκια υγείας που ενδέχεται να σου δώσει, αγγίζει τον βαθύ εσωτερικό σου κόσμο, φέρνοντας σε αντιμέτωπο με κάποιους φόβους που κουβαλάς. Ίσως νιώσεις μεγαλύτερη από ποτέ την ανάγκη να αποδείξεις το σθένος που έχεις σαν άνθρωπος, προκειμένου να αντιμετωπίσεις την πραγματικότητα κατάματα, χωρίς να τρέξεις να κρυφτείς στον κόσμο των ψευδαισθήσεων.

Πηγή: Astrologos.gr

Entries Navigation