Κορονοϊός: Πακέτο μέτρων από την ΕΚΤ για τη στήριξη του ευρώ

«Δεν υπάρχει όριο στη δέσμευσή μας για το ευρώ», είπε η Κριστίν Λαγκάρντ, ανακοινώνοντας «ένεση» ρευστότητας. Η αντίδραση Σταϊκούρα.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σκοπεύει να χρησιμοποιήσει όλα τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή της για να υπερασπιστεί το ευρώ και «δεν υπάρχει όριο» στη δέσμευσή της στο κοινό νόμισμα, διαβεβαίωσε η πρόεδρός της Κριστίν Λαγκάρντ σχεδόν ταυτόχρονα με την ανακοίνωση του θεσμού ότι αποδεσμεύει 750 δισεκατομμύρια ευρώ για την επαναγορά δημόσιου και ιδιωτικού χρέους, μια ένεση ρευστότητας για να αντιμετωπιστεί ο αντίκτυπος της πανδημίας του κορονοϊού στην ευρωπαϊκή οικονομία.

«Οι εξαιρετικές περιστάσεις απαιτούν εξαιρετική δράση», τόνισε η Λαγκάρντ μέσω Twitter. «Δεν υπάρχουν όρια όσον αφορά τη δέσμευσή μας στο ευρώ. Είμαστε αποφασισμένοι να χρησιμοποιήσουμε το πλήρες δυναμικό των εργαλείων που διαθέτουμε, εντός των ορίων της εντολής μας».

Οι αγορές αυτές προστίθενται στην αγορά αξιόγραφων αξίας 120 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2020, που είχε αποφασιστεί έξι ημέρες νωρίτερα και θα γίνουν μέχρι το τέλος της χρονιάς, ανακοίνωσε η ΕΚΤ, έπειτα από τηλεφωνική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της. Σκοπός είναι να μειωθεί το κόστος του δανεισμού στις χώρες της ευρωζώνης.

Το νέο πακέτο μέτρων συμπεριλαμβάνει μέρος του δημόσιου χρέους της Ελλάδας, που δεν είχε συμπεριληφθεί σε προηγούμενες αγορές αξιογράφων από την ΕΚΤ.

Σταϊκούρας: Ισότιμη συμμετοχή της Ελλάδας στους ευρωπαϊκούς μηχανισμούς στήριξης

"Η απόφαση νομισματικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, με ένα νέο πρόγραμμα αγοράς ομολόγων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, είναι σημαντική για την αντιμετώπιση, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, των κοινωνικών και οικονομικών συνεπειών της πανδημίας του κορονοϊού", σημειώνει σε γραπτή δήλωση του ο Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας για τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Όπως τονίζει: "Είναι όμως ιδιαίτερα σημαντική για τη χώρα μας, με την ξεχωριστή αναφορά που γίνεται σε αυτήν. Πλέον τα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου είναι αποδεκτοί για το νέο πρόγραμμα τίτλοι.

Αυτό γίνεται για πρώτη φορά από το 2015, όταν και ξεκίνησε η ποσοτική χαλάρωση, το περίφημο QE, στην οποία η χώρα μας - με ευθύνη της προηγούμενης Κυβέρνησης - ουδέποτε συμμετείχε.

Η σημερινή απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που δίνει τη δυνατότητα αγοράς περίπου 12 δισ. ευρώ ελληνικών ομολόγων, αναμένεται να αποκλιμακώσει το κόστος δανεισμού του Ελληνικού Δημοσίου, και κατ’ επέκταση των ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων με πρόσβαση στις διεθνείς αγορές, με ό,τι θετικό αυτό συνεπάγεται για τη ρευστότητα της πραγματικής οικονομίας.

Αποτελεί έμπρακτη στήριξη στη χώρα μας και συνιστά ένδειξη εμπιστοσύνης στους χειρισμούς της Κυβέρνησης για τη διαχείριση της τρέχουσας υγειονομικής κρίσης.

Η Ελλάδα συμμετέχει πλέον ισότιμα στους ευρωπαϊκούς μηχανισμούς στήριξης.

Είναι και αυτή η απόφαση, μετά την πρόσφατη του Eurogroup, ένα ακόμη δείγμα ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζεται ως ένα κανονικό κράτος-μέλος, και όχι ως μία εξαίρεση.

Με μεθοδικότητα, σχέδιο και αυτοπειθαρχία, δρώντας γρήγορα και αποφασιστικά, θα καταφέρουμε να βγούμε νικητές από τη μάχη με την υγειονομική κρίση, με τις λιγότερες δυνατές κοινωνικές και οικονομικές απώλειες", καταλήγει η δήλωση του υπουργού Οικονομικών.