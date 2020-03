Υγεία - Περιβάλλον

Βρέφος γεννήθηκε στο “Αττικόν” από μητέρα με κορονοϊό: Τι έδειξαν οι εξετάσεις του

Μια γυναίκα, η οποία νοσεί από κορονοϊό, γέννησε το βράδυ της Τετάρτης, ένα αγοράκι, στο Αττικόν Νοσοκομείο.

Αρνητικά είναι τα αποτελέσματα στην εξέταση για κορονοϊό, που έγινε σε βρέφος που γεννήθηκε από νεαρή μητέρα που έχει κορονοϊό, χθες στο Αττικόν.

Η κλινική εικόνα, τόσο της 24χρονης μητέρας είναι καλή και νοσηλεύεται σε θάλαμο αρνητικής πίεσης.

Το βρέφος είναι καλά

Είναι το πρώτο μωρό που γεννιέται στην Ελλάδα από ασθενή με κορονοϊό, γεγονός που έχει συγκεντρώσει την προσοχή των λοιμωξιολόγων, ενώ ενημέρωση περιμένει και η διεθνής επιστημονική κοινότητα, η οποία μελετά την εξέλιξη της επιδημίας και τα ιδιαίτερα γνωρίσματα του συγκεκριμένου κορονοϊού.

Η γέννηση του μωρού είναι μία από τις λίγες ευχάριστες των τελευταίων ημερών αφού σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από τον Σωτήρη Τσιόδρα, τα κρούσματα στη χώρα μας αυξήθηκαν κατά 31 στην Ελλάδα,

Ελπιδοφόρες αναφορές έγιναν από τον Σωτήρη Τσιόδρα για την επίδραση σε ασθενείς με κορονοϊό συγκεκριμένων φαρμάκων, καθώς και συνδυασμού σκευασμάτων.