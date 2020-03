Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός: Πρωτοποριακή πλατφόρμα για διεθνή παρακολούθηση από το ΕΜΠ

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Πλήρης καταγραφή της πορείας του ιού παγκοσμίως. Τα κρούσματα, οι θάνατοι και οι ιάσεις. "Μαγνήτισε" την επιστημονική κοινότητα η πλατφόρμα των ερευνητών του Μετσόβιου.

Μια διαδικτυακή πλατφόρμα πολυμεταβλητής παρακολούθησης, ανάλυσης και χαρτογράφησης της γεωγραφικής κατανομής και της διαχρονικής εξέλιξης της πανδημίας του κορονοϊού (Web-GIS) δημιούργησε η ερευνητική ομάδα GeoCHOROS του Εργαστηρίου Γεωγραφίας και Ανάλυσης Χώρου, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Όπως αναφέρουν οι δημιουργοί της, «σε αντίθεση με άλλες αντίστοιχες πλατφόρμες, είναι η μόνη που δίνει πραγματική εικόνα για το μέγεθος και την ένταση του προβλήματος, σε κάθε χώρα και παγκοσμίως και διευκολύνει τον επισκέπτη στο να κάνει συγκρίσεις, ακόμα και εκτιμήσεις για την εξέλιξή της».

Έτσι, για παράδειγμα, εκτός από τον αριθμό κρουσμάτων, θανάτων και ανακάμψεων, μπορεί να απεικονισθεί ο ρυθμός εξέλιξης της νόσου για διαφορετικά χρονικά διαστήματα, συνολικά την τελευταία ημέρα, την τελευταία εβδομάδα ή τις δύο τελευταίες εβδομάδες, μπορούν να υπολογιστούν ποσοστά κρουσμάτων και θανάτων επί του πληθυσμού ή σε σχέση με την πληθυσμιακή πυκνότητα κάθε χώρας και πολλά άλλα.

«Ο λόγος που αναπτύξαμε αυτή την πλατφόρμα είναι γιατί αυτό είναι ένα φαινόμενο που το αξιολογούν οι πολίτες με βάση 3-4 βασικά δεδομένα- πόσα είναι τα κρούσματα, πόσοι είναι οι θάνατοι και πόσοι είναι αυτοί που ανέκαμψαν. Αλλά αυτά τα νούμερα θέλουν να σταθμιστούν με βάση τη χώρα στην οποία αναφέρονται», εξηγεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο καθηγητής του Τομέα Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχεδιασμού της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του ΕΜΠ Γεώργιος Φώτιος.

«Σου δίνει (η πλατφόρμα) τη δυνατότητα να δεις τα κρούσματα σε σχέση με τον πληθυσμό, τους θανάτους σε σχέση με τα κρούσματα, τα κρούσματα σε σχέση με την πληθυσμιακή πυκνότητα ή πού υπάρχουν, για παράδειγμα, περισσότεροι ηλικιωμένοι. Παράλληλα με αυτό, σου δίνει τη δυνατότητα να συγκρίνεις πώς εξελίσσεται αυτή η πανδημία ανά χώρα. Μπορεί, δηλαδή, κάποιος να δει ποιος είναι ο αριθμός εξάπλωσης και εξέλιξης της ασθένειας σε κάθε χώρα», σημειώνει ο κ. Φώτιος, επισημαίνοντας πως πρόκειται για ένα "εργαλείο" που απευθύνεται από τον απλό πολίτη έως όλους όσοι θέλουν να ασχοληθούν σε μεγαλύτερο βάθος μ' αυτό.

Για τη δημιουργία της πλατφόρμας, όπως λένε οι δημιουργοί της, χρησιμοποιήθηκαν σύγχρονες τεχνολογίες και έχει δοθεί έμφαση στη φιλικότητα προς τον χρήστη, στον οποίο παρέχονται δυνατότητες διαμόρφωσης χαρτών, γραφημάτων και πινάκων, που απαντούν σε ερωτήματα που τον απασχολούν και με τον τρόπο που εκείνος επιλέγει.

Στην ερευνητική ομάδα που σχεδιάζει, υλοποιεί και διαχειρίζεται τη διαδικτυακή αυτή πλατφόρμα, συμμετέχουν επίσης οι Γιώργος Παναγιωτόπουλος και Άλκηστη Δαλκαβούκη και οι δύο υποψήφιοι διδάκτορες του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

«Είναι εντυπωσιακή η αποδοχή της πλατφόρμα Σε μόλις δύο ημέρες έχουμε λάβει πολλά μηνύματα κυρίως από ερευνητές», αναφέρει ο κ. Φώτιος