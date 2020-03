Κόσμος

Βαρθολομαίος για κορονοϊό: Δεν κινδυνεύει η πίστη, αλλά οι πιστοί

Μήνυμα προς όλους από τον Οικουμενικό Πατριάρχη για τη δοκιμασία που περνά η ανθρωπότητα.

Μήνυμα προς «κάθε μια και κάθε ένα», ύστερα από τις «πρωτοφανείς συνθήκες» και τη δοκιμασία που βιώνει το ανθρώπινο γένος, εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού, απηύθυνε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος.

«Ο λόγος της Εκκλησίας, της Μητρός Εκκλησίας, δεν είναι δυνατόν να απουσιάζει. Ο λόγος μας, λοιπόν, είναι έτσι όπως έχουμε μάθει από την εμπειρία των αιώνων: ευχαριστιακός, διδακτικός, ενισχυτικός και παρηγορητικός», ανέφερε ο προκαθήμενος της Ορθοδοξίας σε τηλεοπτικό μήνυμα που μεταδόθηκε από τη δημόσια τηλεόραση της ΕΡΤ και ευχαρίστησε όλους όσους «αγωνίζονται με αυτοθυσία και μάλιστα παραμελώντας τους εαυτούς τους και τις οικογένειες τους».

Αναφέρθηκε ιδιαίτερα «στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που βρίσκεται στο προσκεφάλι των συνανθρώπων μας που νοσούν, τους ερευνητές και τους ειδικούς επιστήμονες που αναζητούν την κατάλληλη φαρμακευτική θεραπεία και το εμβόλιο σωτηρίας από τον ιό, αλλά και όλους όσοι απασχολούνται ενεργά για την αντιμετώπιση αυτής της πανδημίας». Η προσφορά αυτών των ομάδων στην κοινωνία, τόνισε ότι «είναι ανεκτίμητη, είναι θυσία, και αξίζει κάθε τιμή και ευγνωμοσύνη. Σας χειροκροτούμε, όχι μόνο από τα μπαλκόνια των σπιτιών μας, αλλά κάθε στιγμή από την καρδιά μας. Η σκέψη μας και οι προσευχές μας είναι κοντά σας».

Ο Οικουμενικός Πατριάρχη χαρακτήρισε «στρατηγούς στη μάχη για την αντιμετώπιση ενός αόρατου, αλλά γνωστού πια, εχθρού τις συντεταγμένες πολιτείες, τα κράτη και τις αρμόδιες υγειονομικές Αρχές που έχουν την ευθύνη για τον σχεδιασμό, την ορθή αντιμετώπιση και την υπέρβαση αυτής της κρίσης. «Ενός εχθρού που στρέφεται κατά της ανθρωπότητος», όπως είπε. Αναφέρθηκε στην ανάγκη για ατομική και κοινωνική ευθύνη για να υπάρξει συνεργασία και προέτρεψε όλους να ανταποκρίνονται στα «δύσκολα αλλά απαραίτητα μέτρα».

«Όλα γίνονται για την προστασία μας, για το κοινό καλό, για τον περιορισμό της διασποράς του ιού. Άρα, η απαλλαγή μας από την οδύνη του εξαρτάται απόλυτα από τη δική μας συνεργασία» υπογράμμισε ο κ.κ. Βαρθολομαίος.

Θίγοντας το λεπτό θέμα της πίστης και της τήρησης των μέτρων, υπογράμμισε: «Αυτό που κινδυνεύει δεν είναι η πίστη αλλά οι πιστοί, δεν είναι ο Χριστός αλλά οι Χριστιανοί μας, δεν είναι ο Θεάνθρωπος αλλά εμείς οι άνθρωποι. Η πίστη μας είναι βαθιά θεμελιωμένη στις ρίζες του πολιτισμού μας. Η πίστη μας είναι ζωντανή και καμία έκτακτη κατάσταση δεν μπορεί να την περιορίσει».

Οι προκαθήμενος της Ορθοδοξίας υπογράμμισε ότι υπάρχει ανάγκη να περιοριστούν οι συναθροίσεις, οι μεγάλες συγκεντρώσεις, και οι άνθρωποι να μείνουν στο σπίτι, να προφυλαχθούν και να προφυλάξουν τους γύρω τους. «Εκεί, η κάθε μία και ο κάθε ένας να προσευχηθεί για όλη την ανθρωπότητα, στηριζόμενοι στη δύναμη της πνευματικής μας ενότητας» επισήμανε.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης προέβλεψε ότι η ανθρωπότητα θα βιώσει αυτήν την περίοδο «ως πορεία στην έρημο για να φθάσουμε με ασφάλεια στη Γη της Επαγγελίας, όταν η επιστήμη, με τη χάρη του Θεού, κερδίσει τη μάχη με τον ιό» και η Εκκλησία εύχεται και προσεύχεται για την αποθεραπεία των ασθενών και την ανάπαυση των ψυχών των θυμάτων αλλά και την ενίσχυση και ενδυνάμωση των οικογενειών που επλήγησαν.

«Και αυτή η δοκιμασία θα περάσει. Θα φύγουν τα σύννεφα, και ο Ήλιος της Δικαιοσύνης θα εξαλείψει τη θανατηφόρα επίδραση του ιού. Όμως η ζωή μας θα έχει αλλάξει. Και η δοκιμασία είναι μία ευκαιρία να αλλάξει προς το καλύτερο. Προς την κατεύθυνση της εδραίωσης της αγάπης και της αλληλεγγύης», κατέληξε ο Οικουμενικός Πατριάρχης και ευχήθηκε η ευλογία του Κυρίου «να είναι παρούσα στην πορεία όλων μας».