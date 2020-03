Υγεία - Περιβάλλον

Παναγιωτόπουλος στον ΑΝΤ1: Τα μέτρα για τον κορονοϊό θα ισχύουν για καιρό (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Γιατί δεν πρέπει να εφησυχάζουμε με το χαμηλό αριθμό νέων κρουσμάτων. Τι δείχνουν τα δεδομένα. Οι φόβοι για τη φάση άρσης των μέτρων. Απαντά ο επιδημιολόγος Δημόσιας Υγείας.