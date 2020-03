Κόσμος

Κορονοϊός: Κανένα νέο κρούσμα στην Κίνα

Μηδενικά τα εγχώρια κρούσματα στην Κίνα, από όπου ξεκίνησε η πανδημία.

Κανένα νέο κρούσμα εγχώριας μετάδοσης του κορονοϊού δεν επιβεβαιώθηκε ως τα μεσάνυχτα της Τετάρτης στην ηπειρωτική Κίνα — γεγονός χωρίς προηγούμενο αφότου ξέσπασε η πανδημία τον Δεκέμβριο — όμως οι υγειονομικές αρχές ανακοίνωσαν ότι άλλοι 34 άνθρωποι που έχουν μολυνθεί έφθασαν στη χώρα από το εξωτερικό.

Ο αριθμός των ασθενών που έφθασαν στην Κίνα από το εξωτερικό αποτελεί ρεκόρ, σύμφωνα με την Εθνική Επιτροπή Υγείας.

Τα νέα, «εισαγόμενα» κρούσματα, κατά την ορολογία που χρησιμοποιεί το κινεζικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα, είναι υπερδιπλάσια από αυτά που καταγράφονταν μία ημέρα νωρίτερα (13).

Οι περισσότεροι ταξιδιώτες που επαληθεύτηκε ότι έχουν μολυνθεί εντοπίστηκαν στο Πεκίνο, 21, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ για την κινεζική πρωτεύουσα.

Το σύνολο των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων στην ηπειρωτική Κίνα μέχρι τα μεσάνυχτα της Τετάρτης αυξήθηκε έτσι σε 80.928, ανέφερε η Εθνική Επιτροπή (το υπουργείο) Υγείας.

Παράλληλα, ακόμη οκτώ ασθενείς υπέκυψαν, με τον απολογισμό της πανδημίας στην ηπειρωτική Κίνα να αυξάνεται σε 3.245 νεκρούς. Όλοι οι θάνατοι διαπιστώθηκαν στην επαρχία Χουμπέι, οι έξι στην Ουχάν, την πρωτεύουσά της, όπου εμφανίστηκε για πρώτη φορά ο SARS-CoV-2 τον Δεκέμβριο.