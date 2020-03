Πολιτική

Κυβερνητικές πηγές: Τεράστια επιτυχία που δεν έγινε τυχαία η ένταξη της Ελλάδας στο QE

Αποκλιμακώνεται το κόστος δανεισμού της χώρας και εξασφαλίζεται μεγάλη ρευστότητα. Προηγήθηκε επικοινωνία Μητσοτάκη - Λαγκάρντ.

Οι ίδιες πηγές σχολίαζαν πως είναι «τεράστια προσωπική επιτυχία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη», καθώς έγινε έπειτα από τηλεφωνική συνομιλία που είχε ο ίδιος χθες το πρωί με την επικεφαλής της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ.



«Κάτι που δεν μπόρεσαν να κάνουν ο ΣΥΡΙΖΑ κ ο Τσίπρας επί 4,5 χρόνια», ανέφεραν χαρακτηριστικά. Ενήμεροι για το θέμα ήταν μόνο ο διοικητής της ΤτΕ Γιάννης Στουρνάρας και ο επικεφαλής του Οικονομικού Γραφείου του πρωθυπουργού Αλέξης Πατέλης.

Μετά την απόφαση της ΕΚΤ για την Ελλάδα ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας δήλωσε: "Η σημερινή απόφαση νομισματικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, με ένα νέο πρόγραμμα αγοράς ομολόγων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, είναι σημαντική για την αντιμετώπιση, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, των κοινωνικών και οικονομικών συνεπειών της πανδημίας του κορονοϊού. Είναι όμως ιδιαίτερα σημαντική για τη χώρα μας, με την ξεχωριστή αναφορά που γίνεται σε αυτήν. Πλέον τα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου είναι αποδεκτοί για το νέο πρόγραμμα τίτλοι. Αυτό γίνεται για πρώτη φορά από το 2015, όταν και ξεκίνησε η ποσοτική χαλάρωση, το περίφημο QE, στην οποία η χώρα μας – με ευθύνη της προηγούμενης Κυβέρνησης – ουδέποτε συμμετείχε. Η σημερινή απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που δίνει τη δυνατότητα αγοράς περίπου 12 δισ. ευρώ ελληνικών ομολόγων, αναμένεται να αποκλιμακώσει το κόστος δανεισμού του Ελληνικού Δημοσίου, και κατ’ επέκταση των ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων με πρόσβαση στις διεθνείς αγορές, με ό,τι θετικό αυτό συνεπάγεται για τη ρευστότητα της πραγματικής οικονομίας. Αποτελεί έμπρακτη στήριξη στη χώρα μας και συνιστά ένδειξη εμπιστοσύνης στους χειρισμούς της Κυβέρνησης για τη διαχείριση της τρέχουσας υγειονομικής κρίσης. Η Ελλάδα συμμετέχει πλέον ισότιμα στους ευρωπαϊκούς μηχανισμούς στήριξης. Είναι και αυτή η απόφαση, μετά την πρόσφατη του Eurogroup, ένα ακόμη δείγμα ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζεται ως ένα κανονικό κράτος-μέλος, και όχι ως μία εξαίρεση. Με μεθοδικότητα, σχέδιο και αυτοπειθαρχία, δρώντας γρήγορα και αποφασιστικά, θα καταφέρουμε να βγούμε νικητές από τη μάχη με την υγειονομική κρίση, με τις λιγότερες δυνατές κοινωνικές και οικονομικές απώλειες".