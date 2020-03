Life

Κορονοϊός: 51 Djs “μένουν σπίτι” και κάνουν balcony party

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Πρωτοβουλία για πάρτι πήραν 51 Dj και καλούν τον κόσμο που μένει σπίτι να συμμετάσχει στο μεγάλο πάρτι.

Στα μπαλκόνια βγαίνουν το ερχόμενο Σάββατο (21/3) 51 DJs της Πιερίας καλώντας τους κατοίκους της Κατερίνης και άλλων περιοχών του νομού σε ένα μεγάλο balcony party, τηρουμένων των απαραίτητων αποστάσεων -χωρικών και όχι ψυχολογικών- που επιτάσσει η εποχή του κορονοϊού.

Με σύνθημα "μένουμε σπίτι" και #kanoumeparty, οι 51 DJs, θέλοντας να τονώσουν τη διάθεση των συμπολιτών τους, διοργανώνουν αυτό το διαφορετικό πάρτι σε όλες τις γειτονιές της Κατερίνης αλλά και σε όλο το νομό, από τον Κορινό, τους Νέους Πόρους και τη Βροντού έως το Λιτόχωρο.

Παίρνοντας έμπνευση από τους Ιταλούς συναδέλφους τους, οι DJs της Πιερίας ετοιμάζονται να δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους θέλοντας να σκορπίσουν νότες αισιοδοξίας και χαράς και να "βάψουν" με ζωντανά (ηχο)χρώματα το γκρίζο των ημερών. «Την ίδια ώρα, την ίδια ημέρα, οι DJs της πόλης μένουμε στο σπίτι, βγαίνουμε στα μπαλκόνια μας και κάνουμε αυτό που ξέρουμε καλύτερα, παίζουμε δηλαδή μουσική για τους γείτονές μας», λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο διοργανωτής του balcony party Βασίλης Κοντοκώστας, εξηγώντας πως αυτό που τον ενέπνευσε ήταν οι εικόνες των Ιταλών συναδέλφων του να ξεσηκώνουν τον κόσμο, παίζοντας μουσική από το μπαλκόνι τους.

Επί 40 λεπτά και οι 51 DJs θα παίζουν το ίδιο σετ τραγουδιών και στη συνέχεια, η μουσική θα ακολουθήσει τα "μονοπάτια" της διάθεσης του κοινού. Όσοι, μάλιστα, δεν έχουν την τύχη να έχουν γείτονα κάποιον από τους DJs αυτούς, μπορούν να συντονιστούν στη συχνότητα τοπικών ραδιοφωνικών σταθμών που θα μεταδίδουν το ίδιο κοινό σετ μουσικής του πρώτου 40λεπτου.

Σύμφωνα με τον κ. Κοντοκώστα, θα υπάρξει ένας χάρτης με κουκίδες προκειμένου να ενημερωθούν οι πολίτες για τις γειτονιές, όπου κάποιος από τους DJ θα παίξει μουσική από το μπαλκόνι του, μια πρωτοβουλία που φαίνεται πως έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον και άλλων περιοχών της χώρας, όπως η Ρόδος.

Μάλιστα, το πάρτι των DJs της Πιερίας, εκτός από τους υγειονομικούς κανόνες λόγω κορονοϊού, σέβεται και τις ώρες κοινής ησυχίας, γι' αυτό και το "ραντεβού" στα μπαλκόνια έχει δοθεί για τις 18:30.

Δείτε βίντεο από την "πρόβα τζενεράλε" που έκανε ένας από τους 51 χθες.