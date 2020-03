Οικονομία

Τσιρώνης στον ΑΝΤ1: πεσμένη η κίνηση στην Βαρβάκειο αγορά (βίντεο)

Σταθερές είναι οι τιμές σύμφωνα με την Πρόεδρο κρεοπωλών της Βαρβακείου αγοράς, ο οποίος τόνισε ότι γίνεται καθημερινά απολύμανση.