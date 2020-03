Πολιτισμός

Κορονοϊός: “Μένουμε σπίτι” και επισκεπτόμαστε το Μουσείο Ερμιτάζ (βίντεο)

Περιήγηση στο μεγαλύτερο μουσείο Τέχνης της Αγίας Πετρούπολης μέσα από ένα βίντεο 5 και πλέον ωρών.

Την ώρα που τα ταξίδια αναβάλλονται λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, τα μεγαλύτερα μουσεία του κόσμου προσφέρουν πλέον δυνατότητες διαδικτυακής περιήγησης στις συλλογές τους (στη λίστα που μέρα τη μέρα μεγαλώνει προστέθηκε προσφάτως και το Rijksmuseum του Άμστερνταμ). Από καθαρή σύμπτωση, η πιο μεγάλη σε διάρκεια και ενδελεχής περιήγηση -στον εικονικό κόσμο- που προσφέρεται σήμερα σε όσους ακολουθούν με σεβασμό και προσήλωση την προτροπή «Μένουμε μέσα» είναι η περιήγηση του Μουσείου Ερμιτάζ στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας, ίσως του μεγαλύτερου σε έκταση και αριθμό έργων τέχνης στον κόσμο: μια περιήγηση 5 ωρών, 19 λεπτών και 28 δευτερολέπτων!

Μια ματιά σε 45 αίθουσες, 588 έργα τέχνης -έργα Ρέμπραντ, Ρούμπενς και Καραβάτζο, ανάμεσα σε πολλά σπουδαία-, ζωντανές περφόρμανς από τον Ρώσο μουσικοσυνθέτη Kirill Richter και από χορευτές του Hermitage Theater, και σκηνοθετημένες επισκέψεις φιλότεχνων στο μουσείο. Το γύρισμα είναι μονοπλάνο και φέρνει στον νου τη βραβευμένη ταινία «Ρωσική Κιβωτός» του Αλεξάντρ Σοκούροφ (και εδώ, μονοπλάνο - χωρίς μοντάζ, δηλαδή - αν και η διάρκεια της εκδοχής που προβλήθηκε στις κινηματογραφικές αίθουσες ήταν κατά πολύ μικρότερη, μόλις μία ώρα και σαράντα λεπτά).

«Αυτό το βίντεο, για εμένα, έχει να κάνει με τη σύνδεση μέσα στον χρόνο» είπε η 29χρονη σκηνοθέτης Αξίνια Γκογκ. «Τέχνη, η οποία είναι διαχρονική, συναντά τη σύγχρονη ζωή και την τεχνολογία αιχμής» πρόσθεσε η σκηνοθέτης, για την οποία ο κόσμος των μουσείων δεν ήταν πρωτόγνωρα χωράφια (η μητέρα της ήταν ιστορικός τέχνης και επιμελήτρια στη διάσημη Tretyakov Gallery της Μόσχας).

Η θαυμάσια αυτή διασκέδαση της ανίας όλων εμάς που υπομονετικά δεν κυκλοφορούμε έξω, συμβάλλοντας στη μη μετάδοση του ιού, δεν ήταν ωστόσο προσφορά του μουσείου. Ήταν μια διαφήμιση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας γνωστό έξυπνου τηλεφώνου. Το βίντεο γυρίστηκε με αυτό το μοντέλο και με χρήση ενός πολύπλοκου συστήματος σταθεροποιητών κάμερας και γερανών που σάρωναν μεγάλους χώρους. Δημιούργησαν, επιπλέον, και μία εφαρμογή για να ελέγχουν μακρόθεν τις λειτουργίες video του κινητού. Εκμεταλλεύθηκαν την άδεια έξι ωρών που έδωσε το μουσείο ένα πρωινό Δευτέρας για να γυριστεί το βίντεο - κάτι το οποίο σημαίνει ότι δεν υπήρχε περιθώριο για λάθος - και όταν ολοκλήρωσαν το γύρισμα διαπίστωσαν ότι η μπαταρία είχε εξαντληθεί μόνον κατά 81%.