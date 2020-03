Οικονομία

Θεοχάρης στον ΑΝΤ1: Δεν αποκλείεται κλείσιμο κεντρικών ξενοδοχείων – Επίδομα και σε ξενοδοχοϋπαλλήλους

Τι θα ισχύσει στον κλάδο του τουρισμού, που δέχεται τεράστιο πλήγμα από την επιδημία του κορονοϊού.

Για το μεγάλο πλήγμα που δέχεται από τον κορονοϊό η «βαριά» βιομηχανία της χώρας, ο τουρισμός μίλησε ο αρμόδιος Υπουργός Χάρης Θεοχάρης στην έκτακτη ενημερωτική εκπομπή του ΑΝΤ1.

Σημειώνοντας ότι ο τουρισμός είναι το 21-25% του ΑΕΠ της χώρας, ο Υπουργός Τουρισμού εξήγησε ότι αυτό «μεταφράζεται» σε περίπου 50 δισ. ευρώ ετησίως.

Τόνισε πάντως ότι θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας, πάντα με βάση τις οδηγίες των ειδικών, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να κλείσουν και τα κεντρικά ξενοδοχεία.

«Αν μας πουν οι ειδικοί ότι υπάρχει λόγος, δε θα διστάσουμε, θα το κάνουμε», είπε, παραδεχόμενος ότι το μέτρο εξετάζεται.

Όσο αφορά στους ξενοδοχοϋπαλλήλους, ανακοίνωσε ότι εντάσσονται και αυτοί στους υπαλλήλους που θα λάβουν το έκτακτο επίδομα που ανακοινώθηκε χθες, διευκρινίζοντας πως «θα πάρουν το επίδομα όλοι όσοι το έπαιρναν ακόμα και αν είχε λήξει Ιανουάριο – Φεβρουάριο», χωρίς να χάσουν το εποχικό επίδομα που ούτως ή άλλως λαμβάνουν.

«Δεν μπορούμε να επέμβουμε» σε ζητήματα ακύρωσης ιδιωματικών συμβολαίων, είπε ερωτηθείς σχετικά με το αν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις, τόνισε όμως ότι «θα παρέμβουμε για στήριξη των επιχειρήσεων».

Ανάλογη στήριξη προανήγγειλε και τα τουριστικά σκάφη.

«Όσα μέτρα είναι για τις επιχειρήσεις που πλήττονται, είναι και για τον τουρισμό», τόνισε, σημειώνοντας ότι οι έμμεσοι και άμεσοι υπάλληλοι στον τουρισμό αποτελούν το 25% του εργατικού δυναμικού της χώρας.

«Το αισιόδοξο είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση είδε το πρόβλημα από νωρίς και πήρε μέτρα άμεσα, κάτι που θα μας δώσει την ευκαιρία να ξεπεράσουμε γρήγορα το πρόβλημα», κατέληξε ο Υπουργός Τουρισμού.

Σε κοινή δήλωση τους, οι Τομεάρχες Τουρισμού και Εργασίας του ΣΥΡΙΖΑ, Κατερίνα Νοτοπούλου και Έφη Αχτσιόγλου, αναφέρουν «μετά τις χθεσινές ανακοινώσεις από την Κυβέρνηση σχετικά με την δέσμη μέτρων ενίσχυσης επιχειρήσεων, εργαζομένων και ανέργων και τη σχετική τοποθέτηση του Υπουργού Τουρισμού, είναι προφανές πως μένει παντελώς ακάλυπτος ο κλάδος των εργαζομένων στον Τουρισμό. Μολονότι η έρευνα συγκυρίας του ΙΤΠΕ εκτιμά την απώλεια των θέσεων εργασίας στον Τουρισμό στις 38.234 και ενώ ο τουριστικός κλάδος συνεισφέρει τα μέγιστα στην διαμόρφωση του ΑΕΠ, η κυβέρνηση αδιαφορεί. Ακάλυπτοι και εκτός των μέτρων προστασίας μένουν:

οι εργαζόμενοι για τους οποίους έληξε η χορήγηση των επιδομάτων ανεργίας που δικαιούνταν

οι εργαζόμενοι που υπό φυσιολογικές συνθήκες θα επαναπροσλαμβάνονταν στις εποχικές τουριστικές επιχειρήσεις, οι οποίες θα ξεκινούσαν τη λειτουργία τους από τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους κι έπειτα, αλλά ανέστειλαν την επανέναρξή τους λόγω της πανδημίας

οι εργαζόμενοι που απολύονται λόγω δραματικής μείωσης του τζίρου των τουριστικών επιχειρήσεων

Επιπλέον δεν υπάρχει καμία μέριμνα για τους εποχικά εργαζόμενους οι οποίοι λόγω της αναστολής λειτουργίας των επιχειρήσεων δεν θα συγκεντρώσουν τον απαραίτητο αριθμό ενσήμων για να λάβουν τα σχετικά επιδόματα ανεργίας. Καλούμε τους αρμόδιους Υπουργούς να προβούν άμεσα στη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για να προστατεύσουν τους εργαζόμενους στον κλάδο του Τουρισμού κατά τη διάρκεια της πανδημίας αλλά και το επόμενο κρίσιμο διάστημα».