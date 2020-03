Κοινωνία

Μεγάλη επιχείρηση της Αντιτρομοκρατικής στα Σεπόλια (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Σε δεκάδες προσαγωγές έχουν προπχωρήσει οι αστυνομικοί.

Μεγάλη επιχείρηση της Αντιτρομοκρατικής πραγματοποιείται από το πρωί στα Σεπόλια.

Οι αστυνομικοί έχουν αποκλείσει την οδό Αυλώνος, ενώ προχώρησαν σε 26 προσαγωγές συνολικά .

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες το κτίριο που ερευνάται βρίσκεται στον αριθμό 7 στην οδό Αυλώνος και από αυτό προσήχθησαν 9 άτομα, ενώ 17 ακόμα προσήχθησαν από άλλα σημεία.

Η υπόθεση που ερευνάται αφορά δίκτυο διεθνούς τρομοκρατίας που φέρεται να συνδέεται με οργανώσεις Κούρδων.