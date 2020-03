Υγεία - Περιβάλλον

Βασιλακόπουλος στον ΑΝΤ1: Προσοχή, υπάρχουν άπειρα fake news για τον κορονοϊό (βίντεο)

Συμβουλές από τον καθηγητή Πνευμονολογίας - Εντατικολογίας της Ιατρικής Σχολής Αθηνών. Πότε αναμένεται να αποδώσουν τα μέτρα. Όλη η αλήθεια για φάρμακα και εμβόλια.

