Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Έξι νεκροί στην Ελλάδα

Ποιός ειναι ο άνδρας που έχασε την ζωή του.

Στους έξι ανέβηκε ο αριθμός των νεκρών από τον κορονοϊό στην Ελλάδα όπως έγινε γνωστό το πρωί της Πέμπτης.

Σύμφωνλα με πληροφορίες, πρόκειται για 70χρονο ασθενή από την Καστοριά ανεβάζοντας σε τρεις τον αριθμό των νεκρών που νόσησαν με κορονοϊό από τη συγκεκριμένη περιοχή.

Ο 70χρονος νοσηλευόταν στο νοσοκομείο της Καστοριάς όπου άφησε την τελευταία του πνοή το βράδυ της Τετάρτης.

Εν τω μεταξύ, αρνητικά είναι τα αποτελέσματα στην εξέταση για κορονοϊό, που έγινε σε βρέφος που γεννήθηκε από νεαρή μητέρα που έχει κορονοϊό, χθες στο Αττικόν.

Η κλινική εικόνα, τόσο της 24χρονης μητέρας είναι καλή και νοσηλεύεται σε θάλαμο αρνητικής πίεσης, ενώ και το βρέφος είναι καλά. Είναι το πρώτο μωρό που γεννιέται στην Ελλάδα από ασθενή με κορονοϊό, γεγονός που έχει συγκεντρώσει την προσοχή των λοιμωξιολόγων, ενώ ενημέρωση περιμένει και η διεθνής επιστημονική κοινότητα, η οποία μελετά την εξέλιξη της επιδημίας και τα ιδιαίτερα γνωρίσματα του συγκεκριμένου κορονοϊού.

Η γέννηση του μωρού είναι μία από τις λίγες ευχάριστες των τελευταίων ημερών.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση χθες το απόγευμα από τον Σωτήρη Τσιόδρα, τα κρούσματα στη χώρα μας αυξήθηκαν κατά 31 στην Ελλάδα,δηλαδή τα επιβεβαιωμένα κρούσματα συνολικά μέχρι χθες το απόγευμα ανέρχονταν σε 418.

Από τα 418 κρούσματα τα 64 είναι απροσδιόριστης πηγής, ενώ από αυτά 79 νοσηλεύονται, οι 13 εκ των οποίων διασωληνωμένοι σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας σε Αθήνα, Πάτρα και Θεσσαλονίκη.

Εν τω μεταξύ , σε 2.000 με 3.000 κρούσματα εκτιμά ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα η ομάδα της αναπληρώτριας καθηγήτριας Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής στο Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Βάνας Σύψα, όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας για τον κορωνοϊό, Σωτήρης Τσιόδρας.

Παράλληλα εξήγησε ότι η θνητότητα για τον νέο κορωνοϊό κυμαίνεται από 0,05% έως μέχρι 1% που είναι το υψηλότερο και για την εποχική γρίπη. Επανέλαβε ότι το μήνυμα για αυτοαπομόνωση του γενικού πληθυσμού παραμένει το ίδιο.