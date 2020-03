Πολιτική

Αλεξιάδης στον ΑΝΤ1: τα μέτρα δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κοινωνίας (βίντεο)

"Το Δημόσιο πρέπει να βάλει το χέρι πιο βαθιά στην τσέπη", τόνισε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και ζήτησε μεγαλύτερη τόλμη από την κυβέρνηση.