Πολιτική

Κορονοϊός: Νέο διάγγελμα Μητσοτάκη

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Στους πολίτες θα απευθυνθεί και πάλι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αναβλήθηκε η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών .

Σε νέα δήλωση- μετά τις αποφάσεις της ΕΚΤ- θα προβεί εντός της ημέρας ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.





Όπως ανακοινώθηκε, η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών που ήταν προγραμματισμένη για τις 13:30 αναβάλλεται. Το απόγευμα θα γίνει δήλωση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.





Η ακριβής ώρα θα ανακοινωθεί εντός της ημέρας.