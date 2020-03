Life

Κορονοϊός: Το τραγούδι της “Ρίζως” από τις “Άγριες Μέλισσες” στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Η ηθοποιός Ελένη Καρακάση και ο σύντροφός της στέλνουν το μήνυμα "Μένουμε Σπίτι" και μας τραγουδούν...